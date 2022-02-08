https://ru.sputnik.md/20220208/voz-90-stran-pandemiya-zatrudnyaet-okazanie-osnovnykh-meditsinskikh-uslug-48701994.html

ВОЗ: в 90% стран пандемия затрудняет оказание основных медицинских услуг

ВОЗ: в 90% стран пандемия затрудняет оказание основных медицинских услуг

Более 90% стран сообщили, что из-за пандемии ковид система здравоохранения сталкивается с проблемами в оказании медицинских услуг

2022-02-08T17:43+0200

2022-02-08T17:43+0200

2022-02-08T17:48+0200

коронавирус

воз

медицинские услуги

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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Более 90% стран сообщили, что из-за пандемии коронавируса система здравоохранения сталкивается с проблемами в оказании медицинских услуг во всех основных областях, передает РИА Новости. Сбои отмечаются в предоставлении услуг для лечения онкологических болезней, психических расстройств, ВИЧ и гепатита, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всемирной организацией здравоохранения."Результаты последнего исследования, проведенного в конце 2021 года, показывают, что системы здравоохранения во всех регионах и в странах с любым уровнем дохода продолжают подвергаться серьезному воздействию, и с начала 2021 года, когда проводилось предыдущее исследование, улучшения практически не наблюдались", - говорится в заявлении ВОЗ.По данным организации, 92% из 129 стран, участвовавших в исследовании, сообщили о каких-либо сбоях в предоставлении услуг. Речь идет о предоставлении услуг во всех основных областях здравоохранения, включая сексуальное, репродуктивное здоровье, здоровье новорожденных, детей и подростков, иммунизацию, лечение рака, психических и неврологических расстройств, ВИЧ, гепатита и туберкулеза.Несмотря на увеличение масштабов вакцинации против COVID-19, растут сбои в работе служб плановой иммунизации населения.Кроме того, 36% стран заявили о перебоях в работе служб скорой помощи, 32% - в работе круглосуточных отделений неотложной помощи, 23% - в проведении неотложных операций.

https://ru.sputnik.md/20220124/voz-pandemia-covid-48272019.html

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воз, медицинские услуги