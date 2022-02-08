https://ru.sputnik.md/20220208/voz-90-stran-pandemiya-zatrudnyaet-okazanie-osnovnykh-meditsinskikh-uslug-48701994.html
ВОЗ: в 90% стран пандемия затрудняет оказание основных медицинских услуг
ВОЗ: в 90% стран пандемия затрудняет оказание основных медицинских услуг
Более 90% стран сообщили, что из-за пандемии ковид система здравоохранения сталкивается с проблемами в оказании медицинских услуг
2022-02-08T17:43+0200
2022-02-08T17:43+0200
2022-02-08T17:48+0200
коронавирус
воз
медицинские услуги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/1d/32688667_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_0188925a905f55877058317fceb857f4.jpg
КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Более 90% стран сообщили, что из-за пандемии коронавируса система здравоохранения сталкивается с проблемами в оказании медицинских услуг во всех основных областях, передает РИА Новости. Сбои отмечаются в предоставлении услуг для лечения онкологических болезней, психических расстройств, ВИЧ и гепатита, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всемирной организацией здравоохранения."Результаты последнего исследования, проведенного в конце 2021 года, показывают, что системы здравоохранения во всех регионах и в странах с любым уровнем дохода продолжают подвергаться серьезному воздействию, и с начала 2021 года, когда проводилось предыдущее исследование, улучшения практически не наблюдались", - говорится в заявлении ВОЗ.По данным организации, 92% из 129 стран, участвовавших в исследовании, сообщили о каких-либо сбоях в предоставлении услуг. Речь идет о предоставлении услуг во всех основных областях здравоохранения, включая сексуальное, репродуктивное здоровье, здоровье новорожденных, детей и подростков, иммунизацию, лечение рака, психических и неврологических расстройств, ВИЧ, гепатита и туберкулеза.Несмотря на увеличение масштабов вакцинации против COVID-19, растут сбои в работе служб плановой иммунизации населения.Кроме того, 36% стран заявили о перебоях в работе служб скорой помощи, 32% - в работе круглосуточных отделений неотложной помощи, 23% - в проведении неотложных операций.
https://ru.sputnik.md/20220124/voz-pandemia-covid-48272019.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/1d/32688667_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_6436a3969629b3f2e4377a75de78130d.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
воз, медицинские услуги
ВОЗ: в 90% стран пандемия затрудняет оказание основных медицинских услуг
17:43 08.02.2022 (обновлено: 17:48 08.02.2022) Подписаться на
Пациенты с онкологией, туберкулезом, ВИЧ и другими заболеваниями сталкиваются с проблемами в оказании необходимой медицинской помощи.
КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik.
Более 90% стран сообщили, что из-за пандемии коронавируса система здравоохранения сталкивается с проблемами в оказании медицинских услуг во всех основных областях, передает РИА Новости
. Сбои отмечаются в предоставлении услуг для лечения онкологических болезней, психических расстройств, ВИЧ и гепатита, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всемирной организацией здравоохранения.
"Результаты последнего исследования, проведенного в конце 2021 года, показывают, что системы здравоохранения во всех регионах и в странах с любым уровнем дохода продолжают подвергаться серьезному воздействию, и с начала 2021 года, когда проводилось предыдущее исследование, улучшения практически не наблюдались", - говорится в заявлении ВОЗ.
По данным организации, 92% из 129 стран, участвовавших в исследовании, сообщили о каких-либо сбоях в предоставлении услуг. Речь идет о предоставлении услуг во всех основных областях здравоохранения, включая сексуальное, репродуктивное здоровье, здоровье новорожденных, детей и подростков, иммунизацию, лечение рака, психических и неврологических расстройств, ВИЧ, гепатита и туберкулеза.
Несмотря на увеличение масштабов вакцинации против COVID-19, растут сбои в работе служб плановой иммунизации населения.
Кроме того, 36% стран заявили о перебоях в работе служб скорой помощи, 32% - в работе круглосуточных отделений неотложной помощи, 23% - в проведении неотложных операций.