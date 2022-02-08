https://ru.sputnik.md/20220208/zontik-bezopasnosti-vmf-rossii-48714278.html

Над Украиной – "зонтик безопасности" ВМФ России

Над Украиной – "зонтик безопасности" ВМФ России

В многочисленных планах "российской агрессии", сочиненных на Западе, возможности Черноморского флота России явно недооценены

2022-02-08T21:31+0200

2022-02-08T21:31+0200

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Раньше или позже, иностранные войска НАТО будут выведены из Восточной Европы в географический ареал обитания 1997 года. Российская Средиземноморская эскадра в Черном море способна ускорить возвращение альянса в реальность многополярного мироустройства.Постоянная Средиземноморская эскадра ВМФ России (воссоздана в 2013 году) в усиленном составе совершает переход в Черное море. Невиданная со времен СССР ударная группировка – более 20 боевых кораблей первого и второго рангов: три ракетных крейсера, 4 ракетных фрегата (в том числе "Адмирал Касатонов" – носитель гиперзвуковых ракет "Циркон"), два больших противолодочных корабля; 13 больших десантных кораблей. Без учета малых ракетных кораблей и шести подводных лодок типа "Варшавянка" (с крылатыми ракетами "Калибр") ЧФ России.Корабли четырех флотов Средиземноморской эскадры отрабатывают ударные и противолодочные задачи. И убедительно демонстрируют стратегическое превосходство ВМФ России в регионе над объединенными ВМС стран НАТО. Эскадра значительно укрепляет южный фланг разновидовой группировки войск и сил РФ в Крыму. Заметим, в многочисленных планах "российской агрессии", сочиненных на Западе, возможности Черноморского флота России явно недооценены, и ограничены лишь поддержкой Приднестровья.Средиземноморская эскадра РФ способна парировать любые возможные угрозы со стороны 6-го флота ВМС США (авианосец USS Harry S. Truman, ракетный крейсер класса "Тикондерога", несколько эсминцев УРО класса "Арли Берк"), включая гипотетическое применение палубных истребителей-бомбардировщиков в Восточной Европе. Одновременно более 140 кораблей и 60 летательных аппаратов, тысяча единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих российского ВМФ России проводят учения в районах боевого применения Северной Атлантики, Индийского и Тихого океанов, в Средиземноморье – это ответ на отсутствие гарантий безопасности со стороны США и НАТО.В последние дни "партнеры" получили так много "информации к размышлению", что поутих даже искусственный ажиотаж вокруг "неминуемого" разгрома ВСУ и порабощения Украины Россией. В Москву срочно прилетел на переговоры парламентер коллективного Запада – французский президент Эммануэль Макрон. Таким образом, даже без применения могущественного ракетного оружия Средиземноморская эскадра во взаимодействии с Сухопутными войсками и Воздушно-космическими силами трех военных округов РФ способствовала установке над украинской территорией "зонтика безопасности" – вопреки мрачным прогнозам США и НАТО на январь и февраль.Когда союзники хуже враговКонтролируемый вооруженный конфликт в Европе с участием России и НАТО – лучший для Вашингтона способ решить целый комплекс серьезных проблем США в экономике, внутренней и внешней политике. Однако после позорного бегства американской военной коалиции из Афганистана горячее желание Вашингтона устроить маленькую термоядерную войну в Старом Свете разделяют отнюдь не все союзники. Гипотетический эпицентр боевых действий – Киев – с радостью принимает оружейные подачки альянса, просит США разместить под Харьковом дивизионы ПВО THAAD, способные "смотреть" на 1000 км вглубь российской территории. И все же ВСУ вступать в боевые действия с ВС РФ не спешат (хотя Белый дом всячески подталкивает к самоубийству). Всем украинцам и многим американцам ясно, что на европейском ТВД системы THAAD и Javelin от российского оружия не защитят.Директор по планам и политике STRATCOM генерал ВВС Фердинанд Стосс на виртуальном саммите по ядерному сдерживанию 7 февраля обрисовал беспрецедентную за более чем 30-летний период истории стратегическую уязвимость США, и предупредил коллег: "Сегодня Россия и Китай имеют возможность в одностороннем порядке организовать эскалацию любого уровня, в любой области, в любом географическом месте… и сделать это в любое время по своему выбору". По мнению Стосса, Россия представляет собой значительно большую угрозу, поскольку разрабатывает "новое оружие" потрясающей разрушительной силы. Русские строят "все, от… гиперзвуковых противокорабельных ракет до крылатых ракет межконтинентальной дальности Skyfall с ядерным двигателем". Американский военачальник из STRATCOM отметил также "стратегический прорыв" Китая, который "непрозрачно" строит сотни ракетных шахт, к 2030 году будет обладать 1000 ядерных боеголовок, и называет расширение НАТО вредным для мира и международной безопасности (здесь позиции РФ и КНР полностью совпадают).В Пентагоне считают, что Россия ежедневно наращивает военный потенциал вблизи украинских границ, включая полуостров Крым и территорию Республики Беларусь. Количественная оценка – "значительно больше 100 тысяч" военнослужащих. Вероятно, это предел представлений американцев о войсках постоянной готовности РФ, поскольку на пике афганских операций (в 2011 году) в Исламской республике одновременно действовали не более 101 тысячи военнослужащих Армии США и 21 тысяча солдат из 49 других стран (НАТО и партнеры).Убеждение и принуждениеAssociated Press тревожно сообщает о недавней серии учений России с Беларусью и патрулировании воздушного пространства РБ российскими дальними бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-22М3 с ядерными боеголовками на борту – вблизи стран НАТО (Польши, Литвы, Латвии). Агентство цитирует белорусского президента Александра Лукашенко: "Пока они (альянс) будут еще готовиться ввести сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша, и они это знают". Возможно, НАТО не следовало заходить так далеко к востоку от Ла-Манша, было бы меньше тревог.В Кремле сегодня подтвердили, что российские войска после учений в Беларуси 10 – 20 февраля вернутся в пункты постоянной дислокации. Вместе с тем, Минобороны РФ продолжает укреплять Южное направление, и формирует мобильный резерв эшелонированной ПВО – в составе интегрированных зенитных ракетных систем С-400 и С-300, ЗРПК "Панцирь".На всех направлениях Россия преследует одну приоритетную цель – укрепление европейской безопасности методом выталкивания НАТО из Восточной Европы в границы 1997 года. Противников приходится одновременно убеждать дипломатически и принуждать военно-технически, для этого Москва располагает всеми опциями, и значительной международной поддержкой (как минимум, трети населения планеты).Пентагон разработал технологии сетецентрических войн и тактику боевых действий на орбите Земли. Американское командование способно осуществлять электронное управление войсками в инфракрасном диапазоне. Союзники свято верят в "невидимость" дозвуковых истребителей-бомбардировщиков F-35. Ежегодный военный бюджет США давно превышает 700 миллиардов долларов, но деньги побед не гарантируют. По итогам 20-летней практики Пентагон и НАТО в августе 2021 года получили незатейливого пинка от афганских талибов. С таким бэкграундом втягиваться в высокотехнологичное противостояние с Россией на Европейском ТВД – безрассудно, безнадежно, и самоубийственно – для всех стран альянса, включая североамериканские позиции (территории) США и Канады.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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украина, россия, безопасность, колумнистика