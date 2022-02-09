https://ru.sputnik.md/20220209/audit-dolga-gazprom-kabmin-moldovagaz-48736606.html

Советник президента Молдовы: за аудит долга "Газпрому" отвечает кабмин

Советник президента Молдовы: за аудит долга "Газпрому" отвечает кабмин

Советник молдавского президента также решил высказаться по ситуации с аудитом долга "Молдовагаз" российскому концерну "Газпром".

2022-02-09T13:33+0200

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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Ответственность за аудит долга "Молдовагаза" лежит исключительно на молдавской стороне, это подтверждает протокол, который "Газпром" в октябре подписал с республикой. Такое заявление сделал в социальных сетях советник президента Молдовы, член наблюдательного совета АО "Молдовагаз" Вячеслав Негруца. Ранее ПАО "Газпром" выпустило заявление о том, что односторонний подход молдавской стороны к аудиту задолженности "Молдовагаза" идет вразрез с договоренностями от октября прошлого года. Он заверил, что независимая проверка предполагаемых долгов и штрафов между двумя экономическими операторами отвечает интересам всех, включая "Газпром" и "Молдовагаз". Негруца считает, что независимый характер аудита долга может быть обеспечен молдавской стороной. Он подчеркнул, что в протоколе в этом пункте дважды указывается "молдавская сторона", что подразумевает правительство Молдовы. В этой связи, как объяснил советник президента, кабмин уполномочил Агентство государственных услуг выбрать компанию-аудитора и уведомил об этом "Газпром". Негруца отметил, что российский концерн затем в одностороннем порядке созвал заседание наблюдательного совета для утверждения документации по организации аудита долга."Во избежание одностороннего утверждения мажоритарным акционером решений, противоречащих предыдущим соглашениям между акционерами, а также для недопущения противоречий с нормативно-правовой базой, которой руководствуется "молдавская сторона" при проведении независимой аудиторской проверки, было принято решение не являться на собрание 2 февраля, соответственно, не допускать кворума, необходимого мажоритарному акционеру для принятия таких решений", – пояснил Негруца.Ранее подобное объяснение ситуации представил и вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Он заверил, что ведет переговоры с "Газпромом", чтобы уладить недопонимание. Заявление "Газпрома" Во вторник, 8 февраля, в "Газпроме" сообщили, что "односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности "Молдовагаза""."Это может привести к тому, что и результаты аудита не будут согласованы Наблюдательным советом АО "Молдовагаз", – заявили в "Газпроме".Российский газовый гигант также проинформировал, что представители молдавского правительства не явились на заседание Наблюдательного совета "Молдовагаза".Ожидалось, что на заседании будет согласована процедура аудита долгов "Молдовагаза" перед "Газпромом" за газ, поставленный потребителям Правобережья, как это было оговорено в октябре прошлого года.Долг перед "Газпромом"По последним заявлениям главы "Молдовагаза" Вадима Чебана, долг Молдовы за газ перед "Газпромом" образовался в период с 1994 по 2016 год.Президент Молдовы Майя Санду заявляла, что общий долг Молдовы перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов, причем львиная доля этой суммы приходится на Приднестровье, а правый берег Днестра должен около 430 миллионов долларов.С учетом пени на октябрь 2021 года, по данным "Молдовагаза", речь идет уже о сумме около 700 миллионов долларов.Согласно протоколу, подписанному с "Газпромом", молдавская сторона проведет независимый аудит задолженности "Молдовагаза". Окончательный отчет аудита должен быть согласован на уровне наблюдательного совета "Молдовагаза".

https://ru.sputnik.md/20220209/spynu-otvetil-na-kritika-gazprom-dolg-moldovagaz-48726736.html

https://ru.sputnik.md/20220208/gazprom-podkhod-moldova-audit-dolgov-idet-vrazrez-dogovorennostyami-48709956.html

https://ru.sputnik.md/20220208/moldovagaz-nebytovykh-potrebitely-optimalnye-sroki-oplata-schet-48692805.html

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