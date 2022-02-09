https://ru.sputnik.md/20220209/biatlonist-magazeev-na-olimpiade-nikto-ne-uveren-chto-vystupit-uspeshno-48730950.html
Биатлонист Магазеев: на Олимпиаде никто не уверен, что выступит успешно
Биатлонист Магазеев: на Олимпиаде никто не уверен, что выступит успешно
На Олимпиаде в Пекине Молдову в биатлоне представляют 4 натурализованных биатлониста, 3 перешли из России, 1 – из Украины.
2022-02-09T11:50+0200
2022-02-09T11:50+0200
2022-02-09T14:01+0200
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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Биатлонист Павел Магазеев высказался о своей первой гонке на Олимпийских играх в Пекине. Напомним, Магазеев принял участие в индивидуальной гонке на 20 километров и занял 26 место. По его словам, уже само участие в таком спортивном событии – большое счастье для любого атлета. В то же время Магазеев рассказал о своей симпатии к Китаю. "Мне нравится организация Олимпиады в Китае, я хочу как можно лучше узнать эту страну", – добавил биатлонист. Следующая гонка молдавского спортсмена состоится 12 февраля, это будет спринт на 10 километров. Павел Магазеев заменил на Олимпиаде Михаила Усова, у которого еще до отъезда вПекин обнаружили COVID-19. Из-за потери спортсмена молдавская сборная не смогла участвовать в субботу в смешанной эстафете 4 x 6 километров.В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Пекине, вошли 5 спортсменов. Они выступают в двух видах спорта.Самой молодой в команде является 22-летняя саночница Дойна Дескалуй, которой доверили право нести молдавский флаг на церемонии открытия Игр.Четверо биатлонистов в олимпийской сборной натурализованы. Это Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Павел Магазеев.Торжественная церемония открытия ХХIV зимних Олимпийских игр прошла 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. Завершится Олимпиада 20 февраля.
https://ru.sputnik.md/20220207/moldavskie-biatlonistki-debyutirovali-olimpiyskikh-igrakh-48670013.html
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Юлия Липовая
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в мире, молдова, пекин, зимняя олимпиада, биатлон
Биатлонист Магазеев: на Олимпиаде никто не уверен, что выступит успешно
11:50 09.02.2022 (обновлено: 14:01 09.02.2022) Подписаться на
На Олимпиаде в Пекине Молдову в биатлоне представляют четверо натурализованных биатлонистов, трое перешли в команду из России, еще одна спортсменка – из Украины.
КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Биатлонист Павел Магазеев высказался о своей первой гонке на Олимпийских играх в Пекине.
Напомним, Магазеев принял участие в индивидуальной гонке на 20 километров и занял 26 место.
"Олимпийские игры всегда преподносят сюрпризы. Это дополнительная ответственность. Все спортсмены очень серьезно готовятся к Олимпиаде. Все анализируют трассу, погоду, ветер, снег, абсолютно все. Это нелегкие соревнования. Никто не может быть уверен, что выступит успешно", – заявил Магазеев.
По его словам, уже само участие в таком спортивном событии – большое счастье для любого атлета.
В то же время Магазеев рассказал о своей симпатии к Китаю.
"Мне нравится организация Олимпиады в Китае, я хочу как можно лучше узнать эту страну", – добавил биатлонист.
Следующая гонка молдавского спортсмена состоится 12 февраля, это будет спринт на 10 километров.
Павел Магазеев заменил на Олимпиаде Михаила Усова, у которого еще до отъезда в
Пекин обнаружили COVID-19. Из-за потери спортсмена молдавская сборная не смогла участвовать в субботу в смешанной эстафете 4 x 6 километров.
В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Пекине, вошли 5 спортсменов. Они выступают в двух видах спорта.
Самой молодой в команде является 22-летняя саночница Дойна Дескалуй, которой доверили право
нести молдавский флаг на церемонии открытия Игр.
Четверо биатлонистов в олимпийской сборной натурализованы. Это Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Павел Магазеев.
Торжественная церемония открытия
ХХIV зимних Олимпийских игр прошла 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. Завершится Олимпиада 20 февраля.