https://ru.sputnik.md/20220209/biatlonist-magazeev-na-olimpiade-nikto-ne-uveren-chto-vystupit-uspeshno-48730950.html

Биатлонист Магазеев: на Олимпиаде никто не уверен, что выступит успешно

Биатлонист Магазеев: на Олимпиаде никто не уверен, что выступит успешно

На Олимпиаде в Пекине Молдову в биатлоне представляют 4 натурализованных биатлониста, 3 перешли из России, 1 – из Украины.

2022-02-09T11:50+0200

2022-02-09T11:50+0200

2022-02-09T14:01+0200

олимпиада в пекине-2022

в мире

молдова

пекин

зимняя олимпиада

биатлон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/02/48520995_0:593:2270:1870_1920x0_80_0_0_c327d36d0e140a72b0992f00fa58a6c0.jpg

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Биатлонист Павел Магазеев высказался о своей первой гонке на Олимпийских играх в Пекине. Напомним, Магазеев принял участие в индивидуальной гонке на 20 километров и занял 26 место. По его словам, уже само участие в таком спортивном событии – большое счастье для любого атлета. В то же время Магазеев рассказал о своей симпатии к Китаю. "Мне нравится организация Олимпиады в Китае, я хочу как можно лучше узнать эту страну", – добавил биатлонист. Следующая гонка молдавского спортсмена состоится 12 февраля, это будет спринт на 10 километров. Павел Магазеев заменил на Олимпиаде Михаила Усова, у которого еще до отъезда вПекин обнаружили COVID-19. Из-за потери спортсмена молдавская сборная не смогла участвовать в субботу в смешанной эстафете 4 x 6 километров.В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Пекине, вошли 5 спортсменов. Они выступают в двух видах спорта.Самой молодой в команде является 22-летняя саночница Дойна Дескалуй, которой доверили право нести молдавский флаг на церемонии открытия Игр.Четверо биатлонистов в олимпийской сборной натурализованы. Это Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Павел Магазеев.Торжественная церемония открытия ХХIV зимних Олимпийских игр прошла 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. Завершится Олимпиада 20 февраля.

https://ru.sputnik.md/20220207/moldavskie-biatlonistki-debyutirovali-olimpiyskikh-igrakh-48670013.html

молдова

пекин

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в мире, молдова, пекин, зимняя олимпиада, биатлон