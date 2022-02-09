https://ru.sputnik.md/20220209/germaniya-gazokhranilisca-48747384.html
Германия обеспокоена низкой заполненностью газохранилищ страны
Германия обеспокоена низкой заполненностью газохранилищ страны
Представитель Минэкономики Германии выразила обеспокоенность по поводу ситуации с заполненностью газохранилищ страны
2022-02-09T19:25+0200
2022-02-09T19:25+0200
2022-02-09T19:25+0200
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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Представитель Минэкономики Германии выразила обеспокоенность по поводу ситуации с заполненностью газохранилищ страны. Соответствующее заявление было озвучено на брифинге в Берлине, сообщает РИА Новости.Она добавила, что уровень заполненности хранилищ в ФРГ сейчас составляет 35-36%. Решение об увеличении поставок газа "является вопросом рынка", не зависит от государства, добавила представитель министерства.Ранее организация Gas Infrastructure Europe сообщили, что по состоянию на начало февраля объем активного газа в европейских подземных газохранилищах был на 27% меньше прошлогоднего уровня.Общий уровень заполненности ПХГ Европы – 36,7%. При этом подземные хранилища Германии и Франции опустошены уже на 2/3, из-за чего уровень запасов голубого топлива в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений.
https://ru.sputnik.md/20220205/gazokhranilische-evropa-48629999.html
https://ru.sputnik.md/20220209/krizis-na-rynke-gaza-v-es-rano-ili-pozdno-dolzhen-byl-vozniknut-postpred-rf-v-es-48725099.html
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в мире, германия, газ
Германия обеспокоена низкой заполненностью газохранилищ страны
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Представитель Минэкономики ФРГ заявила, что ситуация с заполняемостью газохранилищ вызывает беспокойство.
КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik.
Представитель Минэкономики Германии выразила обеспокоенность по поводу ситуации с заполненностью газохранилищ страны. Соответствующее заявление было озвучено на брифинге в Берлине, сообщает РИА Новости
.
"Обеспечение газом происходит у нас прежде всего по трубопроводам, здесь договоры исполняются. И, конечно, мы следим за ситуацией с газохранилищами, и она, конечно, вызывает обеспокоенность", – сказала представитель ведомства.
Она добавила, что уровень заполненности хранилищ в ФРГ сейчас составляет 35-36%. Решение об увеличении поставок газа "является вопросом рынка", не зависит от государства, добавила представитель министерства.
Ранее организация Gas Infrastructure Europe сообщили, что по состоянию на начало февраля объем активного газа в европейских подземных газохранилищах был на 27% меньше прошлогоднего уровня.
Общий уровень заполненности ПХГ Европы – 36,7%. При этом подземные хранилища Германии и Франции опустошены уже на 2/3, из-за чего уровень запасов голубого топлива в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений.