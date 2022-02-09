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Хоккеисты сборной России обыграли команду Швейцарии в стартовом матче на ОИ в Пекине
Хоккеисты сборной России обыграли команду Швейцарии в стартовом матче на ОИ в Пекине
Успешно начали свое выступление на Олимпийских играх в Пекине хоккеисты российской сборной.
2022-02-09T13:11+0200
2022-02-09T13:11+0200
2022-02-09T13:46+0200
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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Мужская хоккейная сборная России одержала победу над командой Швейцарии в стартовом матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине, передает РИА Новости.Матч закончился со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу действующих олимпийских чемпионов. За 2,7 секунды до конца первого периода шайбу в ворота соперников забросил Антон Слепышев.На групповом этапе российские хоккеисты также встретятся со сборными Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).В 1/4 финала олимпийского турнира выходят победители трех квартетов, а также лучшая сборная из числа занявших второе место. Остальные восемь команд сыграют в раунде плей-офф.
https://ru.sputnik.md/20220208/smeshnie-nelepie-zabavnie-kadri-olimpiada-pekin-48700392.html
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Хоккеисты сборной России обыграли команду Швейцарии в стартовом матче на ОИ в Пекине
13:11 09.02.2022 (обновлено: 13:46 09.02.2022) Подписаться на
Успешно начали свое выступление на Олимпийских играх в Пекине хоккеисты российской сборной.
КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik.
Мужская хоккейная сборная России одержала победу над командой Швейцарии в стартовом матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине, передает РИА Новости
.
Матч закончился со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу действующих олимпийских чемпионов. За 2,7 секунды до конца первого периода шайбу в ворота соперников забросил Антон Слепышев.
На групповом этапе российские хоккеисты также встретятся со сборными Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).
В 1/4 финала олимпийского турнира выходят победители трех квартетов, а также лучшая сборная из числа занявших второе место. Остальные восемь команд сыграют в раунде плей-офф.