https://ru.sputnik.md/20220209/krizis-na-rynke-gaza-v-es-rano-ili-pozdno-dolzhen-byl-vozniknut-postpred-rf-v-es-48725099.html

Кризис на рынке газа в ЕС рано или поздно должен был возникнуть – постпред РФ в ЕС

Кризис на рынке газа в ЕС рано или поздно должен был возникнуть – постпред РФ в ЕС

С чем связан газовый кризис в ЕС и что случится, если "Северного потока 2" не будет, рассказал постоянный представитель РФ при ЕС.

2022-02-09T10:45+0200

2022-02-09T10:45+0200

2022-02-09T11:37+0200

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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Кризис с ценами на газ на европейском рынке рано или поздно должен был произойти из-за политики Еврокомиссии, об этом в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.Значительный рост цен на газ в Европе начался с весны минувшего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов – с 1996 года – в Европе не было.Российский газ, СПГ и ЕвросоюзНа сегодняшний день ЕС не в состоянии полностью заменить российское "голубое топливо". Не так много возможностей и значительно увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ), говорит Владимир Чижов.Он отмечает, что Еврокомиссия обсуждает с США и другими странами возможности расширения поставок СПГ в ЕС, но Штаты "не могут" поставлять газ в объемах, которые бы покрыли все нужды союза.Постпред также рассказал, что у Катара и некоторых других стран поставки СПГ законтрактованы "на годы вперед". Поэтому он считает, что, "конечно", у ЕС не так много возможностей ощутимо увеличить импорт СПГ.Евросоюз не исключает новых санкций в отношении России ввиду ситуации вокруг Украины, поэтому готовится к гипотетическим ответным ограничительным мерам, в том числе следит за рынком энергоресурсов, сообщил в конце января высокопоставленный чиновник в Еврокомиссии. ЕК на этом фоне оценивает сценарии перебоев в поставках российского газа, добавил он. Евросоюз контактирует с США, Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами по поводу расширении поставок СПГ, заявил позднее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.В Кремле заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.Что будет, если "Северного потока - 2" не будетЕсли предположить, что газопровод "Северный поток - 2" не будет введен в эксплуатацию, Россия найдет других покупателей на этот газ, отметил в интервью Владимир Чижов.При этом увеличение поставок российского газа в европейские страны возможно при наличии спроса, однако из-за высоких цен его не наблюдается, отметил постпред РФ."Чтобы газ продать, нужно, чтобы кто-то заранее заявил о своей готовности его купить. Ведь поставки по газовой трубе нельзя откачать назад. А потенциальные покупатели в Европе подсчитывают расходы по спотовым ценам и, естественно, думают, что лучше переждать нынешний пик. Рано или поздно цены пойдут вниз, в этом никто не сомневается. В Европе есть газ в хранилищах. Если бы зима была более суровой и запасы бы истощались быстрее, тогда, конечно, даже по высоким ценам европейские компании покупали бы дополнительный газ. Но пока зима в целом мягкая, поэтому заказов нет, а раз их нет, то нет и поставок", - отметил он.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны минувшего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.Как указывал президент Владимир Путин, Россия не имеет никакого отношения к сложившейся ситуации с ценами - европейцы сами создали себе проблемы в этой области. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.

https://ru.sputnik.md/20220109/severnyi-potok-rossiya-47872617.html

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в мире, газ, россия, европейский союз