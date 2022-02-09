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Курс валют на четверг: доллар и евро дешевеют
Курс валют на четверг: доллар и евро дешевеют
Евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей по отношению к национальной валюте.
2022-02-09T22:35+0200
2022-02-09T22:35+0200
в молдове
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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 10 февраля. Доллар и евро ослабят позиции по отношению к молдавскому лею.Доллар США станет дешевле на два бана и будет стоить 17,8982 лея.Евро упадет в цене на один бан и закрепится на уровне 20,4567 лея.Что касается остальных валют, то 10 февраля немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2395 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6402 лея. Румынский лей станет немного дешевле и остановится на 4,1357 в пересчете на национальную валюту.За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – падением на 13 банов.
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в молдове, курс валют, доллар, евро, рубль

Курс валют на четверг: доллар и евро дешевеют

22:35 09.02.2022
© Sputnik / Mihai CarausВалюта
Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 09.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 10 февраля. Доллар и евро ослабят позиции по отношению к молдавскому лею.
Доллар США станет дешевле на два бана и будет стоить 17,8982 лея.
Евро упадет в цене на один бан и закрепится на уровне 20,4567 лея.
Что касается остальных валют, то 10 февраля немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2395 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6402 лея. Румынский лей станет немного дешевле и остановится на 4,1357 в пересчете на национальную валюту.
За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – падением на 13 банов.
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