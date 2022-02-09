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https://ru.sputnik.md/20220209/mer-kishinev-posol-russia-48741954.html
Мэр Кишинева встретился с послом России: что они обсудили
Мэр Кишинева встретился с послом России: что они обсудили
Мэр Кишинева Ион Чебан провел встречу с послом России в Молдове Олегом Васнецовым – обсуждались сразу несколько вопросов.
2022-02-09T15:31+0200
2022-02-09T16:39+0200
общество
в молдове
молдова
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посольство россии в молдове
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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан провел встречу с послом России в Молдове Олегом Васнецовым. Об этом сообщил кишиневский градоначальник на своей странице в Facebook.По его словам, в настоящее время у молдавской столицы прекрасное сотрудничество с несколькими регионами России. "Я поблагодарил специалистов из России за поддержку в разработке ряда стратегических документов, приоритетных для муниципия Кишинева", – уточнил Чебан. Напомним, ранее мэр Кишинева сообщал, что муниципалитет продолжает разработку и обсуждения проекта "Стратегия устойчивого социально-экономического и территориального развития столицы". В разработке принимают участие эксперты ассоциации Masterʼs Plan из России.
https://ru.sputnik.md/20220208/ekonomicheskoe-razvitie-turizm-kishinev-razrabotka-strategii-48683119.html
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в молдове, молдова, кишинев, посольство россии в молдове, олег васнецов, ион чебан

Мэр Кишинева встретился с послом России: что они обсудили

15:31 09.02.2022 (обновлено: 16:39 09.02.2022)
© Photo : Facebook / Ion CebanМэр Кишинева и посол России
Мэр Кишинева и посол России - Sputnik Молдова, 1920, 09.02.2022
© Photo : Facebook / Ion Ceban
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Стороны обсудили новые проекты, запланированные на будущее.
КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан провел встречу с послом России в Молдове Олегом Васнецовым. Об этом сообщил кишиневский градоначальник на своей странице в Facebook.

Мы обсудили новые проекты, касающиеся популяризации культуры, обмена опытом в области образования, здравоохранения, экономики. Намерены осуществить эти проекты в ближайшем будущем.

Ион Чебан - Sputnik Молдова
Ион Чебан
Примар Кишинева
По его словам, в настоящее время у молдавской столицы прекрасное сотрудничество с несколькими регионами России.
"Я поблагодарил специалистов из России за поддержку в разработке ряда стратегических документов, приоритетных для муниципия Кишинева", – уточнил Чебан.
Напомним, ранее мэр Кишинева сообщал, что муниципалитет продолжает разработку и обсуждения проекта "Стратегия устойчивого социально-экономического и территориального развития столицы". В разработке принимают участие эксперты ассоциации Masterʼs Plan из России.
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