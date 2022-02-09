https://ru.sputnik.md/20220209/mer-kishinev-posol-russia-48741954.html

Мэр Кишинева встретился с послом России: что они обсудили

Мэр Кишинева встретился с послом России: что они обсудили

Мэр Кишинева Ион Чебан провел встречу с послом России в Молдове Олегом Васнецовым – обсуждались сразу несколько вопросов.

2022-02-09T15:31+0200

2022-02-09T15:31+0200

2022-02-09T16:39+0200

общество

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олег васнецов

ион чебан

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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан провел встречу с послом России в Молдове Олегом Васнецовым. Об этом сообщил кишиневский градоначальник на своей странице в Facebook.По его словам, в настоящее время у молдавской столицы прекрасное сотрудничество с несколькими регионами России. "Я поблагодарил специалистов из России за поддержку в разработке ряда стратегических документов, приоритетных для муниципия Кишинева", – уточнил Чебан. Напомним, ранее мэр Кишинева сообщал, что муниципалитет продолжает разработку и обсуждения проекта "Стратегия устойчивого социально-экономического и территориального развития столицы". В разработке принимают участие эксперты ассоциации Masterʼs Plan из России.

https://ru.sputnik.md/20220208/ekonomicheskoe-razvitie-turizm-kishinev-razrabotka-strategii-48683119.html

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