https://ru.sputnik.md/20220209/mer-kishinev-posol-russia-48741954.html
Мэр Кишинева встретился с послом России: что они обсудили
Мэр Кишинева встретился с послом России: что они обсудили
Мэр Кишинева Ион Чебан провел встречу с послом России в Молдове Олегом Васнецовым – обсуждались сразу несколько вопросов.
2022-02-09T15:31+0200
2022-02-09T15:31+0200
2022-02-09T16:39+0200
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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан провел встречу с послом России в Молдове Олегом Васнецовым. Об этом сообщил кишиневский градоначальник на своей странице в Facebook.По его словам, в настоящее время у молдавской столицы прекрасное сотрудничество с несколькими регионами России. "Я поблагодарил специалистов из России за поддержку в разработке ряда стратегических документов, приоритетных для муниципия Кишинева", – уточнил Чебан. Напомним, ранее мэр Кишинева сообщал, что муниципалитет продолжает разработку и обсуждения проекта "Стратегия устойчивого социально-экономического и территориального развития столицы". В разработке принимают участие эксперты ассоциации Masterʼs Plan из России.
https://ru.sputnik.md/20220208/ekonomicheskoe-razvitie-turizm-kishinev-razrabotka-strategii-48683119.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, кишинев, посольство россии в молдове, олег васнецов, ион чебан
Мэр Кишинева встретился с послом России: что они обсудили
15:31 09.02.2022 (обновлено: 16:39 09.02.2022) Подписаться на
Стороны обсудили новые проекты, запланированные на будущее.
КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан провел встречу с послом России в Молдове Олегом Васнецовым. Об этом сообщил кишиневский градоначальник на своей странице в Facebook.
Мы обсудили новые проекты, касающиеся популяризации культуры, обмена опытом в области образования, здравоохранения, экономики. Намерены осуществить эти проекты в ближайшем будущем.
По его словам, в настоящее время у молдавской столицы прекрасное сотрудничество с несколькими регионами России.
"Я поблагодарил специалистов из России за поддержку в разработке ряда стратегических документов, приоритетных для муниципия Кишинева", – уточнил Чебан.
Напомним, ранее мэр Кишинева сообщал, что муниципалитет продолжает разработку и обсуждения проекта "Стратегия устойчивого социально-экономического и территориального развития столицы". В разработке принимают участие эксперты ассоциации Masterʼs Plan из России.