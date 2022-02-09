https://ru.sputnik.md/20220209/minzdrav-chislo-sluchaev-covid-19-sredi-medikov-rastet-48709382.html

Минздрав: число случаев COVID-19 среди медиков растет

Минздрав: число случаев COVID-19 среди медиков растет

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.

2022-02-09T09:41+0200

2022-02-09T09:41+0200

2022-02-09T09:51+0200

коронавирус

в молдове

статистика

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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждено 3 024 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.В том числе зарегистрировано 16 случаев "импорта" инфекции: по 3 – из Украины и Италии, по 2 – из России, Франции и Великобритании, по 1 – из Греции, Польши, Румынии и Германии. За минувшие сутки проведено 13 462 теста, в том числе 9 719 быстрых.Общее число случаев заражения в стране достигло 474 548.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 210 случаев инфицирования: 54– у врачей, 87 – у медсестер, 69 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 3 126 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 223 пациента (к аппаратам ИВЛ подключен 31 человек).В то же время за сутки выздоровели 4 992 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 419 006.Минздрав сообщает о 34 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10837.

https://ru.sputnik.md/20220208/na-kakoy-den-posle-zarazheniya-omikron-proyavlyaetsya-u-detey---otvet-vracha-48689758.html

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