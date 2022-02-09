Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20220209/minzdrav-chislo-sluchaev-covid-19-sredi-medikov-rastet-48709382.html
Минздрав: число случаев COVID-19 среди медиков растет
Минздрав: число случаев COVID-19 среди медиков растет
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.
2022-02-09T09:41+0200
2022-02-09T09:51+0200
коронавирус
в молдове
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/03/71/037115_0:396:3277:2239_1920x0_80_0_0_969b89bbe2a0cd005278be0991334a0e.jpg
КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждено 3 024 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.В том числе зарегистрировано 16 случаев "импорта" инфекции: по 3 – из Украины и Италии, по 2 – из России, Франции и Великобритании, по 1 – из Греции, Польши, Румынии и Германии. За минувшие сутки проведено 13 462 теста, в том числе 9 719 быстрых.Общее число случаев заражения в стране достигло 474 548.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 210 случаев инфицирования: 54– у врачей, 87 – у медсестер, 69 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 3 126 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 223 пациента (к аппаратам ИВЛ подключен 31 человек).В то же время за сутки выздоровели 4 992 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 419 006.Минздрав сообщает о 34 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10837.
https://ru.sputnik.md/20220208/na-kakoy-den-posle-zarazheniya-omikron-proyavlyaetsya-u-detey---otvet-vracha-48689758.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/03/71/037115_12:0:2997:2239_1920x0_80_0_0_f5dd2de8ae374bf8a1e050ffcbd3f387.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, статистика

Минздрав: число случаев COVID-19 среди медиков растет

09:41 09.02.2022 (обновлено: 09:51 09.02.2022)
© Sputnik / Sergei Venyavskiy / Перейти в фотобанкВ вирусологической лаборатории
В вирусологической лаборатории - Sputnik Молдова, 1920, 09.02.2022
© Sputnik / Sergei Venyavskiy
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.
КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждено 3 024 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.
В том числе зарегистрировано 16 случаев "импорта" инфекции: по 3 – из Украины и Италии, по 2 – из России, Франции и Великобритании, по 1 – из Греции, Польши, Румынии и Германии.
За минувшие сутки проведено 13 462 теста, в том числе 9 719 быстрых.
Общее число случаев заражения в стране достигло 474 548.
У сотрудников системы здравоохранения выявлено 210 случаев инфицирования: 54– у врачей, 87 – у медсестер, 69 – у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 3 126 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 223 пациента (к аппаратам ИВЛ подключен 31 человек).
В то же время за сутки выздоровели 4 992 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 419 006.
Минздрав сообщает о 34 погибших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10837.
Лечение детей с COVID-19 в ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой - Sputnik Молдова, 1920, 08.02.2022
Коронавирус
На какой день после заражения "омикрон" проявляется у детей - ответ врача
Вчера, 12:12
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский