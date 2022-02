https://ru.sputnik.md/20220209/mir-za-sutki-cheban-prosit-oplaty-geyts-pishet-o-pandemiyakh-adel-vzyala-priz-48724118.html

Мир за сутки: Чебан просит оплаты, Гейтс пишет о пандемиях, Адель взяла приз

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

2022-02-09T10:27+0200

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан обратился к крупным экономическим агентам с просьбой оплатить газ, потребленный в январе и начале февраля. Об этом он написал в своем Telegram.По словам Чебана, своевременная оплата позволит не допустить "контрактных рисков".Днем ранее "Молдовагаз" распространил пресс-релиз, в котором также попросил небытовых потребителей своевременно рассчитаться за голубое топливо."В целях обеспечения выполнения со стороны АО "Молдовагаз" договорных обязательств по оплате, принятых перед ПАО "Газпром", и во избежание прекращения поставок природного газа просим небытовых потребителей в оптимальные сроки произвести оплату объема потребленного природного газа", – отметил поставщик на официальной странице в соцсети.Ранее, 14 декабря 2021 года, "Молдовагаз" запрашивал авансовые платежи у небытовых потребителей. Как добавили в компании, учитывая ситуацию, сложившуюся на рынке природного газа, с целью минимизации рисков ограничения поставок после 20 числа предприятие обратилось к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком и оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.Гейтс знает, как предотвратить следующую пандемиюКнигу, озаглавленную "Как предотвратить следующую пандемию", выпустил основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс. Ожидается, что она выйдет в свет в мае 2022 года, пишет РИА Новости."В книге я излагаю конкретные шаги, которые мы можем предпринять, чтобы не только остановить будущие пандемии, но и в процессе улучшить систему здравоохранения для всех людей во всем мире. Я обозначаю уроки, которые мы можем извлечь из этой пандемии, инновации, которые нам нужны для спасения жизней", – сообщает Гейтс в своем блоге.Гейтс пообещал, что расскажет "о своих регулярных беседах" с лидерами общественного здравоохранения, в том числе с главным инфекционистом США Энтони Фаучи и генеральным директором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом. Миллиардер делится мнением о возможных сценариях развития пандемии коронавируса с завидным постоянством. Так, он заявлял, что число случаев заражений коронавирусом в странах пойдет на спад после волны штамма "омикрон" и что коронавирус будут лечить как сезонный грипп.Газета Financial Times сообщала, что фонд Билла и Мелинды Гейтс и британский фонд Wellcome Trust выделяют 300 миллионов долларов Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям, которая помогла сформировать программу Covax по доставке вакцин в страны с низким и средним уровнем дохода.Адель стала обладательницей главного трофея Brit AwardsГлавный приз британской музыкальной премии Brit Awards (BRITs) получила британская певица Адель. Ее композиция Easy on Me, ставшая первым синглом после пяти лет перерыва, победила в номинации "Песня года", пишет РИА Новости.Певица появилась на красной дорожке Brit Awards в платье от Armani Privé, вызвав восхищенные взгляды публики. На церемонии награждения Адель едва сдержала слезы, когда заявила, что посвящает свою победу сыну Анджело.Кроме того, Адель получила награду в номинации "Артист года". За приз в этой номинации также боролись музыкант Эд Ширан, рэпер Дэйв, исполнительница Little Simz, а также музыкант Сэм Фендер."Международным артистом года" стала американская певица Билли Айлиш.Адель – лауреат 15 премий "Грэмми" и первый музыкант, сумевший выиграть в номинациях "Альбом года", "Запись года" и "Песня года" дважды. Песня Skyfall в ее исполнении получила премии "Оскар" и "Золотой глобус".Brit Awards – ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки, основана Британской ассоциацией производителей фонограмм. Впервые вручена в 1977 году (ежегодно вручается с 1982-го).

