https://ru.sputnik.md/20220209/moldavskie-sapery-gotovy-pomoch-azerbaydzhanu-v-razminirovanii-karabakha-48742119.html

Молдавские саперы готовы помочь Азербайджану в разминировании Карабаха

Молдавские саперы готовы помочь Азербайджану в разминировании Карабаха

Предложение помощи Азербайджану поступило от министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску

2022-02-09T15:04+0200

2022-02-09T15:04+0200

2022-02-09T16:22+0200

политика

молдова

азербайджан

саперы

нагорный карабах

нику попеску

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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. На встрече глав внешнеполитических ведомств Молдовы и Азербайджана Нику Попеску и Джейхуна Байрамова стороны в числе прочего обсудили возможность помощи молдавских саперов в решении проблемы разминирования на территории Нагорного Карабаха. Предложение о такого рода помощи Азербайджану поступило от министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску.Молдавские саперы накопили большой опыт в ходе многолетних работ по обезвреживанию взрывоопасных предметов, оставшихся на территории республики со времен Второй мировой войны, в зоне приднестровского конфликта, а также в составе международных миротворческих миссий."Да, конечно, Молдова способна оказать подобную помощь, поскольку республика располагает высококлассными саперами, многих из них я знаю лично, – говорит в интервью Sputnik Молдова бывший министр обороны РМ Виктор Гайчук. – В стране ежегодно обезвреживается не меньше тысячи боеприпасов и прочих взрывоопасных находок, лежащих в молдавской земле со времен Великой Отечественной. В 1992-1993 годах наши военнослужащие расчистили обширные минные поля на линии соприкосновения былого конфликта на Днестре".Впрочем, по мнению Гайчука, немалый опыт в вопросах разминирования территории за последние десятилетия накопила и азербайджанская сторона. Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Напомним, в ходе нынешнего визита главы молдавского МИД в Баку стороны также высказали намерение развивать сотрудничество в агропромышленной сфере и телекоммуникациях, в вопросах поддержки малого и среднего бизнеса.Молдавский и азербайджанский министры договорились о ежегодных политконсультациях и развитии межпарламентских связей, обсудили сотрудничество в рамках проекта Южного газового коридора на тему транспортировки газа в будущем на Западные Балканы, а также возможность открытия прямого авиасообщения между Кишиневом и Баку.Нику Попеску особо отметил важность развития сотрудничества в области энергетики.

https://ru.sputnik.md/20210915/sapery-v-deystvii-kak-obezvrezhivayut-vzryvoopasnye-predmety-44708823.html

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молдова, азербайджан, саперы, нагорный карабах, нику попеску