https://ru.sputnik.md/20220209/moldavskoe-vino-vozvraschaetsya-rynok-rossia-48758565.html

Действительно ли молдавское вино возвращается на рынок России

Действительно ли молдавское вино возвращается на рынок России

У винодельческой отрасли Молдовы есть все основания и возможности вернуться на полки российских магазинов

2022-02-09T21:07+0200

2022-02-09T21:07+0200

2022-02-09T21:52+0200

экономика

в молдове

виноделие

москва

выставка

российский рынок

аналитика

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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. В эти дни в Москве работает масштабная выставка "Продэкспо", в которой в нынешнем году участвуют полтора десятка молдавских производителей вина. Разнообразная и качественная винодельческая продукция, объединенная в рамках экспозиции одним брэндом Wine of Moldova вызывает, по отзывам очевидцев, интерес настолько большой, что интернет-ресурс Национального бюро винограда и вина рапортует: "Молдавские вина возвращаются в Россию".Но так ли просто вернуть некогда утраченные позиции?"Да, среди рядовых потребителей вина в России, в демократичном сегменте, молдавское вино несколько позабылось, – говорит в интервью Sputnik Молдова российский винный эксперт и критик, преподаватель школы сомелье Денис Руденко. – Но это скорее относится к людям, которым сейчас 25-30 лет. У более старшего поколения все не так плохо, многие по-прежнему помнят пуркарские, криковские вина".По мнению Руденко, снижение в России узнаваемости винодельческой продукции Молдовы отнюдь не фатально и вполне обратимо.Эксперт полагает, что в решении задачи возвращения на российский рынок для молдавского виноделия хорошим примером может служить виноделие грузинское."У грузинского вина в России с 2006 по 2014 годы вообще случился период полного забвения. Но за последние восемь лет Грузия не просто вернулась в Россию со своим вином, но вернулась во многом триумфально", – утверждает Руденко.Он отмечает, что экспорт грузинского вина на рынок Российской Федерации ежегодно стабильно растет на 6-8%, а в некоторые годы – на 10-12%. По объемам поставок в Россию винодельческая продукция Грузии к сегодняшнему дню вышла на третье место, уступая лишь французским и испанским винам, обойдя даже такие традиционно винодельческие европейские страны, как Германия и Италия.Хороший маркетинг и правильное продвижение способны в весьма короткие сроки вернуть былые позиции молдавского вина на рынке России, убежден эксперт. Задача эта выглядит вполне выполнимой, если принять во внимание, что энтузиастам со временем удалось даже сломать скепсис российского потребителя в отношении винодельческой продукции, производимой в самой России, где, как считалось, "невозможно делать качественное вино"."Современное виноделие Молдовы существенно отличается от того, что было еще 20 лет назад. И если некоторые крупные предприятия не слишком преуспели в улучшении качества продукции в сравнении с советскими временами, то целый ряд небольших виноделен Молдовы убедительно доказывают, что в этой стране производят великолепное вино по всем мировым меркам и любым стандартам", – считает российский эксперт.Руденко в целом приветствует стремление молдавских виноделов и руководителей отрасли увеличить долю исконно молдавских, автохтонных сортов винограда в линейке производимых вин. Но при этом оговаривается:"Проблема в том, что на любом винном рынке любой страны массовый потребитель знает только два сорта – каберне и шардоне. В России к этому списку можно, пожалуй, добавить еще саперави. Если мы с вами выйдем на улицу и спросим 100 человек, известно ли им название "пино нуар", утвердительно ответят меньше десяти из них".Автохтонные сорта в виноделии всегда являются в большей степени имиджевым проектом, нежели денежным. Но именно по наличию таких сортов, утверждает эксперт, судят о качестве и потенциале винодельческой отрасли страны.А еще он полагает, что к современному молдавского виноделию не стоит подходить "с заранее заготовленными паттернами и шаблонными представлениями"."Основной тезой, которую сейчас надо донести до российского (и думаю, в некоторой степени и до молдавского тоже) потребителя должно стать следующее. Виноделие Молдовы – это в целом гораздо более высокий уровень, чем представляет себе средний потребитель. Оно лучше, качественнее, интереснее. С полной уверенностью могу сказать также, что молдавское вино сегодня еще и одно из самых органических, экологичных в мире, поскольку на него не влияет никакое вредное производство в стране. Плюс вполне мирового уровня профессионалы-виноделы", – говорит Руденко.И подчеркивает: такое мнение он сформировал после многократных посещений Молдовы и очень близкого знакомства с молдавским вином.

https://ru.sputnik.md/20210929/moldavskoe-vinodeliye-45146294.html

https://ru.sputnik.md/20210508/kakoe-iz-drevnikh-moldavskikh-vin-mog-probovat-iisus-khristos-34673175.html

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