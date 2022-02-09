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В Молдове начали дорожать яблоки
В Молдове начали дорожать яблоки
На некоторые сорта яблок в Молдове сохраняется высокий спрос, в результате чего цены на них начали расти.
2022-02-09T07:30+0200
2022-02-09T07:30+0200
экономика
в молдове
молдова
яблоки
рост
цены
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КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. В течение первой недели февраля 2022 года на рынке Молдовы немного подорожали яблоки самых дешевых сортов – "Айдаред" и "Ренет Симиренко" – до 6 леев за килограмм оптом. Об этом сообщает профильный портал EastFruit. Отмечается, что цены увеличились на качественное яблоко, очевидно, предназначенное для экспорта."Диапазон оптовых цен на яблоки, условно, дорогих сортов практически не изменился. И в целом, в текущем месяце яблоки оптом в стране стоят в среднем на 20-30% меньше, чем в феврале 2021", – уточняет EastFruit.Операторы местного фруктового рынка, на которых ссылается портал, отмечают минимум три причины наметившегося увеличения цен на "Айдаред" и "Ренет Симиренко".Первая – увеличение спроса на качественную продукцию этих сортов в России и Белоруссии, а Молдова является наиболее близким поставщиком этих плодов для Белоруссии, России и, в какой-то мере, Казахстана.Вторая причина – наличие предложений по продаже "Айдаред" и "Ренет Симиренко" на молдавском рынке. Небольшие свободные площади холодильников под хранение этих сортов сдавались фермерам в аренду в самом конце уборочной кампании. Поэтому часть этой продукции трейдерами-экспортерами еще не приобретена. В результате есть и предложение, и спрос.Третья причина повышения цен на яблоки – девальвация лея, сопровождаемая высокими инфляционными ожиданиями среди экономических субъектов и потребителей.
https://ru.sputnik.md/20220202/sliv-yablok-moldova-2021-ne-dotyanulo-do-nuzhnogo-obema-48504252.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, яблоки, рост, цены

В Молдове начали дорожать яблоки

07:30 09.02.2022
© Sputnik / Евгений ПанасенкоЯблоки
Яблоки - Sputnik Молдова, 1920, 09.02.2022
© Sputnik / Евгений Панасенко
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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На некоторые сорта яблок сохраняется высокий спрос, в результате чего цены на них начали расти.
КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. В течение первой недели февраля 2022 года на рынке Молдовы немного подорожали яблоки самых дешевых сортов – "Айдаред" и "Ренет Симиренко" – до 6 леев за килограмм оптом. Об этом сообщает профильный портал EastFruit.
Отмечается, что цены увеличились на качественное яблоко, очевидно, предназначенное для экспорта.
"Диапазон оптовых цен на яблоки, условно, дорогих сортов практически не изменился. И в целом, в текущем месяце яблоки оптом в стране стоят в среднем на 20-30% меньше, чем в феврале 2021", – уточняет EastFruit.
Операторы местного фруктового рынка, на которых ссылается портал, отмечают минимум три причины наметившегося увеличения цен на "Айдаред" и "Ренет Симиренко".
Первая – увеличение спроса на качественную продукцию этих сортов в России и Белоруссии, а Молдова является наиболее близким поставщиком этих плодов для Белоруссии, России и, в какой-то мере, Казахстана.
Вторая причина – наличие предложений по продаже "Айдаред" и "Ренет Симиренко" на молдавском рынке. Небольшие свободные площади холодильников под хранение этих сортов сдавались фермерам в аренду в самом конце уборочной кампании. Поэтому часть этой продукции трейдерами-экспортерами еще не приобретена. В результате есть и предложение, и спрос.
Третья причина повышения цен на яблоки – девальвация лея, сопровождаемая высокими инфляционными ожиданиями среди экономических субъектов и потребителей.
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