https://ru.sputnik.md/20220209/moldova-nachali-dorozhat-yabloki-48722170.html

В Молдове начали дорожать яблоки

В Молдове начали дорожать яблоки

На некоторые сорта яблок в Молдове сохраняется высокий спрос, в результате чего цены на них начали расти.

2022-02-09T07:30+0200

2022-02-09T07:30+0200

2022-02-09T07:30+0200

экономика

в молдове

молдова

яблоки

рост

цены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/173/15/1731522_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_c3e240cf9c7af1c8b80e6aaabee8f234.jpg

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. В течение первой недели февраля 2022 года на рынке Молдовы немного подорожали яблоки самых дешевых сортов – "Айдаред" и "Ренет Симиренко" – до 6 леев за килограмм оптом. Об этом сообщает профильный портал EastFruit. Отмечается, что цены увеличились на качественное яблоко, очевидно, предназначенное для экспорта."Диапазон оптовых цен на яблоки, условно, дорогих сортов практически не изменился. И в целом, в текущем месяце яблоки оптом в стране стоят в среднем на 20-30% меньше, чем в феврале 2021", – уточняет EastFruit.Операторы местного фруктового рынка, на которых ссылается портал, отмечают минимум три причины наметившегося увеличения цен на "Айдаред" и "Ренет Симиренко".Первая – увеличение спроса на качественную продукцию этих сортов в России и Белоруссии, а Молдова является наиболее близким поставщиком этих плодов для Белоруссии, России и, в какой-то мере, Казахстана.Вторая причина – наличие предложений по продаже "Айдаред" и "Ренет Симиренко" на молдавском рынке. Небольшие свободные площади холодильников под хранение этих сортов сдавались фермерам в аренду в самом конце уборочной кампании. Поэтому часть этой продукции трейдерами-экспортерами еще не приобретена. В результате есть и предложение, и спрос.Третья причина повышения цен на яблоки – девальвация лея, сопровождаемая высокими инфляционными ожиданиями среди экономических субъектов и потребителей.

https://ru.sputnik.md/20220202/sliv-yablok-moldova-2021-ne-dotyanulo-do-nuzhnogo-obema-48504252.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, яблоки, рост, цены