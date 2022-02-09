https://ru.sputnik.md/20220209/moldova-povyshenie-tarif-elektroenergia-48709035.html
Унгуряну: к чему приведет Молдову повышение тарифа на электроэнергию
Унгуряну: к чему приведет Молдову повышение тарифа на электроэнергию
Каждое подорожание электроэнергии влечет за собой повышение цен на основные продукты и товары, что сильно ударит по бюджету граждан
2022-02-09T08:00+0200
2022-02-09T08:00+0200
2022-02-09T08:00+0200
радио
электричество
тариф
увеличение
последствия
молдова
сергей унгуряну
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Унгуряну: к чему приведет Молдову увеличение тарифа на электроэнергию
Унгуряну: к чему приведет Молдову увеличение тарифа на электроэнергию
Совсем скоро граждан Молдовы может ждать очередной неприятный сюрприз – значительно возрастет тариф на электроэнергию, и произойти это может уже 15 февраля.К чему приведет экономику страны и граждан Молдовы повышение тарифа? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну.Как уточнил специалист, картину социальной катастрофы в Молдове усугубляет то, что доходы граждан фактически не растут, а цены на все товары и услуги неминуемо ползут вверх."Исходя из информации, которую представили в своих отчетах поставщики электроэнергии – компании Premier Energy и Red Nord, выходит, что у них очень большие потери, начиная с октября-ноября прошлого года", – добавил Унгуряну.По мнению эксперта, затраты поставщиков электроэнергии намного превышают доходы этих компаний, именно поэтому основная задача Национального агентства по регулированию в энергетике состоит в том, чтобы правильно оценить расходы и провести аудит, не завысить сознательно цены и тарифы так, чтобы это отразилось на конечных потребителях.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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электричество, тариф, увеличение, последствия, молдова, аудио, сергей унгуряну
Унгуряну: к чему приведет Молдову повышение тарифа на электроэнергию
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Эксперт в области энергетики проанализировал возможное увеличение тарифа на электроэнергию, которое может произойти после 15 февраля, и пришел к неутешительным выводам.
Совсем скоро граждан Молдовы может ждать очередной неприятный сюрприз – значительно возрастет тариф на электроэнергию, и произойти это может уже 15 февраля.
К чему приведет экономику страны и граждан Молдовы повышение тарифа? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова
дал эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну.
"Каждое подорожание электроэнергии влечет за собой повышение цен на основные продукты и товары. Это очень сильно ударит по бюджету граждан, особенно по социально уязвимым категориям, нас ждет сильный социально-экономический шок", - сказал собеседник.
Как уточнил специалист, картину социальной катастрофы в Молдове усугубляет то, что доходы граждан фактически не растут, а цены на все товары и услуги неминуемо ползут вверх.
"Исходя из информации, которую представили в своих отчетах поставщики электроэнергии – компании Premier Energy и Red Nord, выходит, что у них очень большие потери, начиная с октября-ноября прошлого года", – добавил Унгуряну.
По мнению эксперта, затраты поставщиков электроэнергии намного превышают доходы этих компаний, именно поэтому основная задача Национального агентства по регулированию в энергетике состоит в том, чтобы правильно оценить расходы и провести аудит, не завысить сознательно цены и тарифы так, чтобы это отразилось на конечных потребителях.