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В Молдову могут разрешить ввоз бывших в употреблении автозапчастей
В Молдову могут разрешить ввоз бывших в употреблении автозапчастей
Парламентская комиссия одобрила законопроект о ввозе в Молдову автозапчастей и аксессуаров, ранее бывших в употреблении.
2022-02-09T19:58+0200
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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. В Молдову может быть разрешен ввоз автозапчастей и аксессуаров, ранее бывших в употреблении. Соответствующий законопроект одобрила на заседании в среду комиссия парламента по экономике, бюджету и финансам.С данной инициативой на отмены запрета на ввоз подержанных автозапчастей выступила группа депутатов парламентской фракции "Партии действия и солидарности" (PAS). По задумке авторов законопроекта, их инициатива позволит пресечь контрабанду подержанных автозапчастей, обеспечит честную конкуренцию и в то же время станет дополнительным источником поступлений в государственный бюджет за счет налогов и таможенных сборов.
https://ru.sputnik.md/20211209/parlament-mozhet-razreshit-szhiganie-avtomobilnykh-shin-pri-kakikh-usloviyakh-47097815.html
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в молдове, молдова, авто

В Молдову могут разрешить ввоз бывших в употреблении автозапчастей

19:58 09.02.2022 (обновлено: 21:02 09.02.2022)
© REUTERS / Rula RouhanaАвторемонт
Авторемонт - Sputnik Молдова, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / Rula Rouhana
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Запрет на ввоз в Молдову подержанных автозапчастей может быть отменен.
КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. В Молдову может быть разрешен ввоз автозапчастей и аксессуаров, ранее бывших в употреблении. Соответствующий законопроект одобрила на заседании в среду комиссия парламента по экономике, бюджету и финансам.
С данной инициативой на отмены запрета на ввоз подержанных автозапчастей выступила группа депутатов парламентской фракции "Партии действия и солидарности" (PAS).
По задумке авторов законопроекта, их инициатива позволит пресечь контрабанду подержанных автозапчастей, обеспечит честную конкуренцию и в то же время станет дополнительным источником поступлений в государственный бюджет за счет налогов и таможенных сборов.
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