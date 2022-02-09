https://ru.sputnik.md/20220209/nagachevskiy-kabmin-davit-na-sudey-tarif-48730157.html

Кабмин давит на судей, хотят замять жалобу на рост тарифов - Нагачевский

Кабмин давит на судей, хотят замять жалобу на рост тарифов - Нагачевский

Вице-мэр рассказал о попытке замять жалобу примэрии Кишинева на повышение тарифов.

2022-02-09T11:34+0200

2022-02-09T11:34+0200

2022-02-09T11:34+0200

в молдове

общество

примэрия

правительство

рост тарифа

газ

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КИШИНЕВ, 9 фев - Sputnik. Правительство оказывает давление на судей Апелляционной палаты Кишинева, чтобы те отклонили иск примэрии столицы, которая обжаловала применение задним числом, с 1 января, повышенных тарифов на природный газ. Об этом в среду сообщил вице-мэр Кишинева Фадей Нагачевский на своей странице в Facebook.По его информации, правительство хочет лишить столичную администрацию права оспаривать решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям во главе с премьер-министром Натальей Гаврилицей, на основании которого Национальное агентство по регулированию в энергетике применило повышение цен.Он отметил: правительство настаивает, что мэр Кишинева Ион Чебан не имел права подавать такого заявления. Как отметил Нагачевский, муниципальные власти стремятся возместить ущерб, причиненный Кишиневу в связи с повышением тарифов. Сумма ущерба идет на десятки миллионов леев. Напомним, ранее примэрия Кишинева подала в Апелляционную палату иск о признании недействительными некоторых положений из распоряжения Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, согласно которым НАРЭ обязали утвердить повышение тарифа на природный газ с 1 января.Накануне этого Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило повышение тарифа на природный газ для конечных потребителей. Повышение тарифа будет применяться начиная с 1 января 2022 года.С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.Решение о повышении тарифов компания "Молдовагаз" объяснила значительным повышением закупочных цен на природный газ. В "Молдовагазе" уточняют, что решение находится в строгом соответствии с законодательством, оно позволит целиком покрыть стоимость закупки газа и, таким образом, обеспечить выполнение контрактных платежных обязательств перед поставщиком.Ранее премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сообщила, что правительство продолжит программу выделения компенсации населению по счетам за газ. Кабмин будет по-прежнему компенсировать часть суммы за потребление первых 150 кубов газа. А для предпринимателей предлагается компенсировать первые 500 кубометров голубого топлива.

https://ru.sputnik.md/20220201/ceban-pozhalovalsya-prokuratura-deystviya-kabmina-komissii-chs-48478229.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, примэрия, правительство, рост тарифа, газ