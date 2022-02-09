https://ru.sputnik.md/20220209/naznachen-vitse-direktor-natsionalnoy-kassy-sotsialnogo-strakhovaniya-48746145.html
Назначен вице-директор Национальной кассы социального страхования
Назначен вице-директор Национальной кассы социального страхования
Министры одобрили новые кадровые перестановки: кто ушел, а кого назначили.
2022-02-09T16:24+0200
2022-02-09T16:24+0200
2022-02-09T16:43+0200
общество
в молдове
молдова
кадровые перестановки
назначение
национальная касса социального страхования
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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Светлана Векверт назначена заместителем генерального директора Национальной кассы социального страхования (НКСС). Соответствующее решение приняли министры на заседании в среду. Векверт заступит на свою должность 10 февраля. В настоящее время она занимает должность начальника Главного управления пенсий и пособий НКСС.Кроме того, на заседании правительства утвердили отставку Юлиана Русу с поста госсекретаря Министерства юстиции. Он покидает должность в связи с назначением на место директора Национального антикоррупционного центра (НАЦ).Также в среду министры проголосовали за назначение Романа Катарага и Александру Койка членами Сертификационной комиссии.
https://ru.sputnik.md/20210908/evgeniy-rusu-novyy-glava-agentstva-intellektualnoy-sobstvennosti-44597369.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, кадровые перестановки, назначение, национальная касса социального страхования
Назначен вице-директор Национальной кассы социального страхования
16:24 09.02.2022 (обновлено: 16:43 09.02.2022) Подписаться на
Министры одобрили новые кадровые перестановки: кто ушел, а кого назначили.
КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Светлана Векверт назначена заместителем генерального директора Национальной кассы социального страхования (НКСС). Соответствующее решение приняли министры на заседании в среду.
Векверт заступит на свою должность 10 февраля. В настоящее время она занимает должность начальника Главного управления пенсий и пособий НКСС.
Кроме того, на заседании правительства утвердили отставку Юлиана Русу с поста госсекретаря Министерства юстиции. Он покидает должность в связи с назначением на место директора Национального антикоррупционного центра (НАЦ).
Также в среду министры проголосовали за назначение Романа Катарага и Александру Койка членами Сертификационной комиссии.