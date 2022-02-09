https://ru.sputnik.md/20220209/naznachen-vitse-direktor-natsionalnoy-kassy-sotsialnogo-strakhovaniya-48746145.html

Назначен вице-директор Национальной кассы социального страхования

Назначен вице-директор Национальной кассы социального страхования

Министры одобрили новые кадровые перестановки: кто ушел, а кого назначили.

2022-02-09T16:24+0200

2022-02-09T16:24+0200

2022-02-09T16:43+0200

общество

в молдове

молдова

кадровые перестановки

назначение

национальная касса социального страхования

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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Светлана Векверт назначена заместителем генерального директора Национальной кассы социального страхования (НКСС). Соответствующее решение приняли министры на заседании в среду. Векверт заступит на свою должность 10 февраля. В настоящее время она занимает должность начальника Главного управления пенсий и пособий НКСС.Кроме того, на заседании правительства утвердили отставку Юлиана Русу с поста госсекретаря Министерства юстиции. Он покидает должность в связи с назначением на место директора Национального антикоррупционного центра (НАЦ).Также в среду министры проголосовали за назначение Романа Катарага и Александру Койка членами Сертификационной комиссии.

https://ru.sputnik.md/20210908/evgeniy-rusu-novyy-glava-agentstva-intellektualnoy-sobstvennosti-44597369.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, кадровые перестановки, назначение, национальная касса социального страхования