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В ОДКБ назвали условия для участия в диалоге по гарантиям безопасности
В ОДКБ назвали условия для участия в диалоге по гарантиям безопасности
Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что ОДКБ готова подключиться к переговорам между Россией и Западом по гарантиям безопасности
2022-02-09T14:30+0200
2022-02-09T14:30+0200
2022-02-09T14:30+0200
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диалог
гарантии
безопасность
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КИШИНЕВ, 9 фев - Sputnik. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что ОДКБ готова подключиться к переговорам между Россией и Западом по гарантиям безопасности, передает РИА Новости. Это станет возможным при появлении такой необходимости, но сейчас ее нет, добавил Зась.В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
https://ru.sputnik.md/20220130/lavrov-bezopasnosti-evropa-otnosheniya-ssha-ukraina-48435756.html
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одкб, диалог, гарантии, безопасность
В ОДКБ назвали условия для участия в диалоге по гарантиям безопасности
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В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.
КИШИНЕВ, 9 фев - Sputnik.
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что ОДКБ готова подключиться к переговорам между Россией и Западом по гарантиям безопасности, передает РИА Новости
. Это станет возможным при появлении такой необходимости, но сейчас ее нет, добавил Зась.
"Если вы ставите вопрос в немножко другой плоскости - подключении к процессу переговорному, то, конечно, сейчас процесс этот идет в формате двустороннем: РФ-США, НАТО. Если будет такая необходимость..., то мы, конечно, готовы подключиться. Но такой необходимости я сейчас не вижу", - сказал он журналистам.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.