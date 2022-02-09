https://ru.sputnik.md/20220209/odkb-uchastie-dialog-garantii-bezopasnosti-48732259.html

В ОДКБ назвали условия для участия в диалоге по гарантиям безопасности

В ОДКБ назвали условия для участия в диалоге по гарантиям безопасности

Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что ОДКБ готова подключиться к переговорам между Россией и Западом по гарантиям безопасности

2022-02-09T14:30+0200

2022-02-09T14:30+0200

2022-02-09T14:30+0200

россия

одкб

диалог

гарантии

безопасность

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КИШИНЕВ, 9 фев - Sputnik. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что ОДКБ готова подключиться к переговорам между Россией и Западом по гарантиям безопасности, передает РИА Новости. Это станет возможным при появлении такой необходимости, но сейчас ее нет, добавил Зась.В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

https://ru.sputnik.md/20220130/lavrov-bezopasnosti-evropa-otnosheniya-ssha-ukraina-48435756.html

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