https://ru.sputnik.md/20220209/opasnoe-posledstvie-covid-48754491.html

Названо опасное последствие COVID, проявляющееся даже через год после болезни

Названо опасное последствие COVID, проявляющееся даже через год после болезни

Риск возникновения сердечно-сосудистых осложнений для переболевших COVID-19 сохраняется в течение от первого месяца до года после заражения

2022-02-09T23:17+0200

2022-02-09T23:17+0200

2022-02-09T23:17+0200

коронавирус

в мире

последствия

сердечно-сосудистые заболевания

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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Риск возникновения сердечно-сосудистых осложнений для переболевших COVID-19 сохраняется в течение от первого месяца до года после заражения. Об этом завили исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США). Их работа опубликована в журнале Nature Medicine, сообщает РИА Новости.В ходе исследования ученые проанализировали данные о здоровье 153 760 человек, у которых в разное время пандемии COVID-19 был выявлен коронавирус. Немногие участники были вакцинированы до болезни, поскольку на тот момент вакцинация в США еще не была столь распространена. Всего в контрольную группу вошли более 11 миллионов человек, не сталкивавшихся с COVID-19.Особое внимание ученые уделили людям, которые до заражения не испытывали никаких проблем с сердцем."У пациентов, относившихся к группе низкого риска сердечных болезней, также возникали проблемы с сердцем после COVID-19", – отметили авторы исследования.При этом они уточнили, что возможность повреждения сердечно-сосудистой системы сохраняется для всех переболевших COVID-19 в легкой или тяжелой форме вне зависимости от из пола, возраста, расы, наличию сопутствующих и предшествующих заболеваний. Ученые пришли к выводу, что коронавирус в среднем на 50%–70% повышает вероятность впоследствии столкнуться с серьезными проблемами сердечно-сосудистой системы, включая нарушения ритма сердца, приступы, образование тромбов, миокардит, инсульт, ишемическую болезнь и так далее.

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в мире, последствия, сердечно-сосудистые заболевания