https://ru.sputnik.md/20220209/osobo-opasny-dietolog-nazvala-konservanty-e-kotorye-nesut-vred-zdorovyu-48729062.html

Особо опасны: диетолог назвала консерванты Е, которые несут вред здоровью

Особо опасны: диетолог назвала консерванты Е, которые несут вред здоровью

Диетолог назвала самые опасные консерванты, если они есть на этикетке, то такие продукты лучше не покупать из-за вреда здоровью.

2022-02-09T13:00+0200

2022-02-09T13:00+0200

2022-02-09T13:07+0200

общество

в мире

химические добавки

диетолог

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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. У ярких этикеток продуктов питания есть и обратная сторона, где зашифрована важная для потребителя информация, в том числе о вредных для здоровья консервантах, рассказала Пятому каналу эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова.По ее словам, модные сейчас приставки "био", "эко", "без сахара", "без лактозы" и так далее только отвлекают потребителя от самой важной для него информации. В частности, покупателю в первую очередь следует ознакомиться с составом продукта, говорит эксперт."В первую очередь смотрите, что находится в составе на первом месте, потому что, как правило, в составе ингредиенты находятся в порядке убывания, поэтому того, что находится на первом месте, в продукте больше всего", – отмечает Филиппова.Особого внимания заслуживают консерванты и добавки, маркированные буквой Е. Среди них есть и крайне опасные для здоровья человека, подчеркивает диетолог."Так, например, по информации Минздрава России, самыми опасными E выделены, к примеру, E-121, E-123, E-216, E-217, E-240 и другие добавки E. Это наиболее опасные для организма красители и консерванты", – проинформировала врач.Она добавила, что некоторые из вышеперечисленных добавок в ряде стран запрещены как провоцирующие онкозаболевания.

https://ru.sputnik.md/20220115/nazvan-produkt-snizhayuschiy-risk-smerti-ot-onkologii-i-bolezney-serdtsa-48048088.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, химические добавки, диетолог