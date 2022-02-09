https://ru.sputnik.md/20220209/otsenka-sputnik-v-es-neprosto-48728695.html

Представитель России при ЕС объяснил, почему оценка "Спутника V" идет непросто

Представитель России при ЕС объяснил, почему оценка "Спутника V" идет непросто

Одобрение вакцины – сложный комплексный процесс, состоящий из многих деталей. 09.02.2022, Sputnik Молдова

2022-02-09T14:00+0200

2022-02-09T14:00+0200

2022-02-09T14:13+0200

коронавирус

спутник v

европейский союз

оценка

россия

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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Оценка российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Европейском союзе идет непросто, заявил для РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. Он также сказал, что, несмотря на сложности, допуск российского препарата на европейский рынок возможен.Отвечая на вопрос, как проходит процесс оценки российской вакцины в ЕС, он сказал: "Непросто, скажем прямо. Это комплексный процесс, он сложен организационно, технически, юридически и политически. Однако он идет"."Спутник V" с 4 марта 2021 года проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе. Как сообщалось в январе, ЕМА продолжает свою оценку и не комментирует результаты работы, пока процедура не завершится.Ранее замглавы центра Гамалеи Денис Логунов рассказал, что специалисты ЕМА дали положительное заключение по поводу признания производственных стандартов "Спутника V" и проведения клинических исследований российской вакцины против коронавируса."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" – одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.

https://ru.sputnik.md/20220208/dodon-vaktsina-sputnik-v-48720298.html

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спутник v, европейский союз, оценка, россия