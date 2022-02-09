https://ru.sputnik.md/20220209/pochemu-sandu-i-gavrilitsa-ne-speshat-s-vizitom-v-moskvu-48710389.html
Журавлев: почему Санду и Гаврилица не торопятся посетить Москву
Журавлев: почему Санду и Гаврилица не торопятся посетить Москву
Политолог объяснил, почему Санду и Гаврилица не торопятся в Москву начать диалог для активизации двухстороннего сотрудничества.
2022-02-09T09:00+0200
2022-02-09T09:00+0200
2022-02-09T09:56+0200
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Журавлев: почему Санду и Гаврилица не спешат с визитами в Москву
Журавлев: почему Санду и Гаврилица не спешат с визитами в Москву
Будучи с визитом в Кишиневе, заместитель председателя администрации президента России Дмитрий Козак подчеркивал, что официальная Москва открыта к диалогу с Молдовой и к развитию планомерного двухстороннего сотрудничества. После этого было бы логично представителям центральной власти совершить визиты в российскую столицу, чтобы определиться с картой двухсторонних отношений, плана сотрудничества, по которому следовало бы развивать межгосударственные отношения.Однако этого не произошло. Почему ни президент Майя Санду, ни премьер-министр Наталья Гаврилица так и не посетили Москву с рабочими визитами? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал генеральный директор Института региональных проблем (РФ) Дмитрий Журавлев.По словам политолога, сегодня Запад старается сделать все возможное для того, чтобы помочь представителям партии "Действие и солидарность" (PAS) удержать власть в стране.Журавлев уверен: в своем стремлении развивать отношения с "коллективным Западом" нынешние праволиберальные политики в Молдове являются наиболее радикальными. Собеседник настаивает: нынешняя молдавская власть не приемлет как таковую модель многовекторной политики, поэтому и визиты в Москву являются для них исключением.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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политика, молдова, майя санду, наталья гаврилица, москва, визит, перспективы, аудио
Журавлев: почему Санду и Гаврилица не торопятся посетить Москву
09:00 09.02.2022 (обновлено: 09:56 09.02.2022) Подписаться на
Политолог-международник объяснил, почему молдавские президент и премьер-министр не спешат посетить российскую столицу и начать полноценный диалог для активизации двухстороннего сотрудничества.
Будучи с визитом в Кишиневе, заместитель председателя администрации президента России Дмитрий Козак подчеркивал, что официальная Москва открыта к диалогу с Молдовой и к развитию планомерного двухстороннего сотрудничества.
После этого было бы логично представителям центральной власти совершить визиты в российскую столицу, чтобы определиться с картой двухсторонних отношений, плана сотрудничества, по которому следовало бы развивать межгосударственные отношения.
Однако этого не произошло. Почему ни президент Майя Санду, ни премьер-министр Наталья Гаврилица так и не посетили Москву с рабочими визитами? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова
дал генеральный директор Института региональных проблем (РФ) Дмитрий Журавлев.
"Эти политики – прозападные. Они боятся развивать отношения с Россией, чтобы не разозлить своих внешних партнеров. Они делают ровно то, что необходимо этим западным партнерам", – сказал собеседник.
По словам политолога, сегодня Запад старается сделать все возможное для того, чтобы помочь представителям партии "Действие и солидарность" (PAS) удержать власть в стране.
"У них самих существует понимание того, что есть только один путь развития Молдовы – на Запад. В их понимании контакты с Востоком отвлекают их от развития отношений с Западом", – добавил эксперт.
Журавлев уверен: в своем стремлении развивать отношения с "коллективным Западом" нынешние праволиберальные политики в Молдове являются наиболее радикальными. Собеседник настаивает: нынешняя молдавская власть не приемлет как таковую модель многовекторной политики, поэтому и визиты в Москву являются для них исключением.