https://ru.sputnik.md/20220209/pogodnye-rekordy-moldovy-9-fevralya-48721365.html

Погодные рекорды Молдовы 9 февраля

Погодные рекорды Молдовы 9 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

2022-02-09T00:01+0200

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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Самое теплое 9 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано 15 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 2007 году воздух прогрелся до +15,8 градуса по Цельсию.А температурный минимум 8 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1911 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –18,5 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 34,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210419/Guterresh-prizval-vnimatelney-otnestis-k-probleme-izmeneniya-klimata-34446310.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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