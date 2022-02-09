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https://ru.sputnik.md/20220209/pogodnye-rekordy-moldovy-9-fevralya-48721365.html
Погодные рекорды Молдовы 9 февраля
Погодные рекорды Молдовы 9 февраля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
2022-02-09T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Самое теплое 9 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано 15 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 2007 году воздух прогрелся до +15,8 градуса по Цельсию.А температурный минимум 8 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1911 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –18,5 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 34,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210419/Guterresh-prizval-vnimatelney-otnestis-k-probleme-izmeneniya-klimata-34446310.html
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Евгений Чебан
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рекорды, погода

Погодные рекорды Молдовы 9 февраля

00:01 09.02.2022
© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанкСобака породы чихуахуа гуляет по обледенелому тротуару в Дивногорске
Собака породы чихуахуа гуляет по обледенелому тротуару в Дивногорске - Sputnik Молдова, 1920, 09.02.2022
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Самое теплое 9 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано 15 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 2007 году воздух прогрелся до +15,8 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 8 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1911 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –18,5 градуса.
Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 34,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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