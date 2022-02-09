https://ru.sputnik.md/20220209/poltora-goda-grazhdanskii-oborot-sputnik-v-zhalobi-48745988.html

Полтора года в гражданском обороте "Спутника V" – серьезных жалоб не поступало

Полтора года в гражданском обороте "Спутника V" – серьезных жалоб не поступало

За полтора года, в течение которых "Спутник V" находится в гражданском обороте, серьезных жалоб не поступало

2022-02-09T18:30+0200

2022-02-09T18:30+0200

2022-02-09T18:30+0200

коронавирус

спутник v

жалобы

оборот

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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. За полтора года использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в гражданском обороте серьезных жалоб по поводу эффективности и качества препарата не поступало, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости."Также у нас есть специальный орган, Росздравнадзор, который следит за всеми возможными побочными эффектами и эффективностью препаратов после того, как они уже вошли в широкое обращение – так называемый "гражданский оборот". И на самом деле за почти полтора года, в течение которых "Спутник V" находится в гражданском обороте, никаких серьезных жалоб относительно эффективности и качества препарата не поступало", – сказал Гинцбург.Также ученый считает, что финал пандемии возможен при условии вакцинации 80% населения всего мира. Для этого, по словам Гинцбурга, необходимо создать достаточный запас вакцин и обеспечивать ими страны, которые не производят своих препаратов против COVID-19. Ученый отметил, что Россия могла бы внести свой вклад в этой связи, поскольку способна производить вакцины в больших количествах.Гинцбург добавил, что люди, вакцинированные "Спутником V", на 75% защищены от тяжелых случаев, вызванных штаммом COVID-19 "омикрон", а вакцинированные "Спутником V" и ревакцинированные "Спутником Light" на 100% защищены от госпитализации в случае заражения "омикроном".Гинцбург подчеркнул, что уровень защиты от "омикрона" снижается до 55%, если с момента последней вакцинации "Спутником V" прошел год. Он заключил, что необходима ревакцинация каждые шесть месяцев для сохранения защиты."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" – одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.

https://ru.sputnik.md/20220209/otsenka-sputnik-v-es-neprosto-48728695.html

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спутник v, жалобы, оборот