https://ru.sputnik.md/20220209/pravitelstvo-moldova-poluchit-100-millionov-evro-romania-48742567.html
Решение правительства: Молдова получит 100 миллионов евро помощи от Румынии
Решение правительства: Молдова получит 100 миллионов евро помощи от Румынии
В Молдове готовятся к подписанию соглашения о получении гранта от Румынии в размере 100 миллионов евро. Первый шаг сделан кабмином.
2022-02-09T15:12+0200
2022-02-09T15:12+0200
2022-02-09T16:24+0200
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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Молдова получит от Румынии помощь в размере 100 миллионов евро. Решение о подписании соответствующего соглашения было принято на заседании правительства Молдовы в среду. Подписание соглашения обеими сторонами ожидается в пятницу, 11 февраля, на совместном заседании правительств Молдовы и Румынии.Ранее Гаврилица рассказала, что власти Румынии еще в 2014 году планировали принять похожее решение, но на протяжении многих лет Молдова смогла получить лишь 35 миллионов из этой суммы.Гаврилица отметила, что выдача оставшейся суммы была приостановлена при прошлых главах правительства. По данным премьера, удалось убедить румынских коллег не только возобновить программу, но и перезапустить ее заново с полной суммой в 100 миллионов евро.
https://ru.sputnik.md/20220208/gavrilitsa-moldova-poluchit-100-millionov-evro-romania-48692962.html
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в молдове, молдова, соглашение, помощь, румыния
Решение правительства: Молдова получит 100 миллионов евро помощи от Румынии
15:12 09.02.2022 (обновлено: 16:24 09.02.2022) Подписаться на
В Молдове готовятся к подписанию соглашения о получении гранта в 100 миллионов евро.
КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Молдова получит от Румынии помощь в размере 100 миллионов евро. Решение о подписании соответствующего соглашения было принято на заседании правительства Молдовы в среду.
Подписание соглашения обеими сторонами ожидается в пятницу, 11 февраля, на совместном заседании правительств Молдовы и Румынии.
Возобновление программы и ее восполнение до полной суммы в 100 миллионов евро в форме гранта – важное решение. Деньги пойдут на развитие населенных пунктов.
Наталья Гаврилица
Премьер-министр Молдовы
Ранее Гаврилица рассказала, что власти Румынии еще в 2014 году планировали принять похожее решение, но на протяжении многих лет Молдова смогла получить лишь 35 миллионов из этой суммы.
Гаврилица отметила, что выдача оставшейся суммы была приостановлена при прошлых главах правительства. По данным премьера, удалось убедить румынских коллег не только возобновить программу, но и перезапустить ее заново с полной суммой в 100 миллионов евро.