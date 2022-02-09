https://ru.sputnik.md/20220209/predstaviteli-vlasti-moldova-nedruzhestvennye-zayavleniya-48757768.html

Зачем представители власти Молдовы делают недружественные заявления в адрес РФ

Зачем представители власти Молдовы делают недружественные заявления в адрес РФ

Политолог прокомментировал поведение представителей молдавской власти в отношениях с Россией, а также то, не приведет ли постоянный рост цен в республике к социальной катастрофе.

2022-02-09T22:05+0200

2022-02-09T22:05+0200

2022-02-09T22:07+0200

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Председатель парламента Игорь Гросу считает, что у "Газпрома", основного поставщика природного газа в Республику Молдова, "особое отношение" к действующему правительству. Хотя представители "Газпрома" не раз заявляли о том, что никакого политического подтекста в продлении контракта не существует.Есть ли у власти системное видение решения проблем в стране, в том числе постоянно растущих цен на энергоносители и продукты питания?Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политическим аналитиком, профессором Александром Кузнецовым.По его словам, заявления представителей правящей партии указывают на то, что PAS демонстрирует Москве позицию нежелания разговаривать ни на какие темы – ни по поводу Приднестровья, ни по поводу поставок природного газа."Ни президент, ни председатель парламента, ни премьер не совершили хотя бы дружественный визит в Россию... Месседж такой: "Если хотите продавать газ – продавайте. Это не наш газ, а ваш". Да, действительно продавец должен думать о рынке сбыта, но нужно посмотреть, нужен ли России этот рынок сбыта – Молдова – или нет? Кто все-таки заинтересован? А заинтересован все-таки покупатель, то есть Молдова", – отметил Кузнецов.Эксперт заявил, что в диалоге с Москвой должны определяющими должны быть не личные или партийные интересы, а интересы граждан Молдовы.

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2022

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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