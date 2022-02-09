https://ru.sputnik.md/20220209/predstaviteli-vlasti-moldova-nedruzhestvennye-zayavleniya-48757768.html
Зачем представители власти Молдовы делают недружественные заявления в адрес РФ
Зачем представители власти Молдовы делают недружественные заявления в адрес РФ
Политолог прокомментировал поведение представителей молдавской власти в отношениях с Россией, а также то, не приведет ли постоянный рост цен в республике к социальной катастрофе.
2022-02-09T22:05+0200
2022-02-09T22:05+0200
2022-02-09T22:07+0200
радио
молдова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/09/48757735_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a02e4d76d4c76c6d3f6da97ba1e1513b.jpg
Председатель парламента Игорь Гросу считает, что у "Газпрома", основного поставщика природного газа в Республику Молдова, "особое отношение" к действующему правительству. Хотя представители "Газпрома" не раз заявляли о том, что никакого политического подтекста в продлении контракта не существует.Есть ли у власти системное видение решения проблем в стране, в том числе постоянно растущих цен на энергоносители и продукты питания?Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политическим аналитиком, профессором Александром Кузнецовым.По его словам, заявления представителей правящей партии указывают на то, что PAS демонстрирует Москве позицию нежелания разговаривать ни на какие темы – ни по поводу Приднестровья, ни по поводу поставок природного газа."Ни президент, ни председатель парламента, ни премьер не совершили хотя бы дружественный визит в Россию... Месседж такой: "Если хотите продавать газ – продавайте. Это не наш газ, а ваш". Да, действительно продавец должен думать о рынке сбыта, но нужно посмотреть, нужен ли России этот рынок сбыта – Молдова – или нет? Кто все-таки заинтересован? А заинтересован все-таки покупатель, то есть Молдова", – отметил Кузнецов.Эксперт заявил, что в диалоге с Москвой должны определяющими должны быть не личные или партийные интересы, а интересы граждан Молдовы.
молдова
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/09/48757735_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_4829e5c04b96a2437c6b1c61092fc861.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
молдова, видео, россия
Зачем представители власти Молдовы делают недружественные заявления в адрес РФ
22:05 09.02.2022 (обновлено: 22:07 09.02.2022) Подписаться на
Политический аналитик прокомментировал в интервью Sputnik поведение представителей молдавской власти в отношениях с Россией, а также рассказал, не приведет ли постоянный рост цен в республике к социальной катастрофе.
Председатель парламента Игорь Гросу считает, что у "Газпрома", основного поставщика природного газа в Республику Молдова, "особое отношение" к действующему правительству. Хотя представители "Газпрома" не раз заявляли о том, что никакого политического подтекста в продлении контракта не существует.
Есть ли у власти системное видение решения проблем в стране, в том числе постоянно растущих цен на энергоносители и продукты питания?
Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова
с политическим аналитиком, профессором Александром Кузнецовым.
По его словам, заявления представителей правящей партии указывают на то, что PAS демонстрирует Москве позицию нежелания разговаривать ни на какие темы – ни по поводу Приднестровья, ни по поводу поставок природного газа.
"Ни президент, ни председатель парламента, ни премьер не совершили хотя бы дружественный визит в Россию... Месседж такой: "Если хотите продавать газ – продавайте. Это не наш газ, а ваш". Да, действительно продавец должен думать о рынке сбыта, но нужно посмотреть, нужен ли России этот рынок сбыта – Молдова – или нет? Кто все-таки заинтересован? А заинтересован все-таки покупатель, то есть Молдова", – отметил Кузнецов.
Эксперт заявил, что в диалоге с Москвой должны определяющими должны быть не личные или партийные интересы, а интересы граждан Молдовы.