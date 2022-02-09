https://ru.sputnik.md/20220209/prezhdevremennaya-vesna-moldova-silno-potepleet-48734858.html
Весна досрочно: в Молдове сильно потеплеет
Весна досрочно: в Молдове сильно потеплеет
Когда в Молдове потеплеет днем и ночью - прогноз погоды на 10 11 февраля.
2022-02-09T12:37+0200
2022-02-09T12:37+0200
2022-02-09T12:57+0200
общество
в молдове
молдова
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. В Молдове прочно установилась плюсовая температура: днем столбики термометров показывают до +9 градусов по Цельсию. В ближайшие дни погода обещает быть еще более теплой: до +15 градусов. Такие данные передают синоптики Государственной гидрометеослужбы. По их прогнозам, дневная температура воздуха до +15 градусов порадует жителей Молдовы 11 февраля. Затем дневной максимум немного сдаст позиции.Так, с 13 по 16 февраля ожидается до +9 днем. Ночью в эти дни температура воздуха составит от –2 до +3. Также все эти дни не прогнозируют осадков.
https://ru.sputnik.md/20220209/prognoz-pogody-48721707.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, прогноз погоды
Весна досрочно: в Молдове сильно потеплеет
12:37 09.02.2022 (обновлено: 12:57 09.02.2022) Подписаться на
После холодного и ветреного января последний месяц зимы радует жителей Молдовы теплом.
КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. В Молдове прочно установилась плюсовая температура: днем столбики термометров показывают до +9 градусов по Цельсию. В ближайшие дни погода обещает быть еще более теплой: до +15 градусов.
Такие данные передают синоптики Государственной гидрометеослужбы.
По их прогнозам, дневная температура воздуха до +15 градусов порадует жителей Молдовы 11 февраля. Затем дневной максимум немного сдаст позиции.
Так, с 13 по 16 февраля ожидается до +9 днем. Ночью в эти дни температура воздуха составит от –2 до +3.
Также все эти дни не прогнозируют осадков.