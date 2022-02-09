https://ru.sputnik.md/20220209/prezhdevremennaya-vesna-moldova-silno-potepleet-48734858.html

Весна досрочно: в Молдове сильно потеплеет

Весна досрочно: в Молдове сильно потеплеет

Когда в Молдове потеплеет днем и ночью - прогноз погоды на 10 11 февраля.

2022-02-09T12:37+0200

2022-02-09T12:37+0200

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общество

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молдова

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. В Молдове прочно установилась плюсовая температура: днем столбики термометров показывают до +9 градусов по Цельсию. В ближайшие дни погода обещает быть еще более теплой: до +15 градусов. Такие данные передают синоптики Государственной гидрометеослужбы. По их прогнозам, дневная температура воздуха до +15 градусов порадует жителей Молдовы 11 февраля. Затем дневной максимум немного сдаст позиции.Так, с 13 по 16 февраля ожидается до +9 днем. Ночью в эти дни температура воздуха составит от –2 до +3. Также все эти дни не прогнозируют осадков.

https://ru.sputnik.md/20220209/prognoz-pogody-48721707.html

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2022

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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