https://ru.sputnik.md/20220209/prognoz-pogody-48721707.html

Самый точный прогноз погоды: тепло и осадки

Самый точный прогноз погоды: тепло и осадки

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2022-02-09T07:00+0200

2022-02-09T07:00+0200

2022-02-09T07:00+0200

погода

прогноз

народные приметы

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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 9 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Облачно с прояснением, ночью на большей части территории пройдут слабые осадки, преимущественно в виде мокрого снега, днем – без существенных осадков. Ночью местами на дорогах ожидается гололедица.Ветер северо-западный умеренный до сильного, местами порывистый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +5 до +10 градусов по Цельсию, ночью – от –5 до 0.Точный прогноз погоды в Кишиневе 9 февраля: днем – от +6 до +8 , ночью – от –3 до –1.В последующие дни также ожидается теплая погода: 10 и 11 февраля, ожидается до +13. 12 февраля ожидается до +9. Осадков не прогнозируют.Праздники и народные приметыВ православном календаре отмечается перенесение мощей святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в 438 году.Святитель жил в IV веке в Антиохии, а затем служил в Константинополе. Он стал автором огромного количества богословских и аскетических трудов. Также церковь приписывает ему авторство чина евхаристического канона Божественной Литургии.В народе этот день называли "Иван Златоуст", "златоустьев огонь".В этот день с особым вниманием относились к огню в печи, чтобы в доме были мир. Затопить печь надо было так, чтобы сразу загорелись все поленья, а устье печи стало золотым. О просвещении разума к учению духовной грамоты и о помощи в отчаянии молились святому покровителю этого дня Иоанну Златоусту. В этот день читали особый заговор от зубной боли.Были и погодные приметы. Если облака словно движутся против ветра, то будет снег. Если недавно была метель и гребни сугробов после нее оказались закруглены, то лето принесет хороший урожай.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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погода, прогноз, народные приметы