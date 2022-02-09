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https://ru.sputnik.md/20220209/ryabkov-severnyy-potok-2-instrument-davlenie-moskva-48733497.html
Рябков: "Северный поток – 2" превратился в инструмент давления на Москву
Рябков: "Северный поток – 2" превратился в инструмент давления на Москву
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что тема газопровода "Северный поток 2" превратилась в инструмент давления на Россию
2022-02-09T15:58+0200
2022-02-09T16:42+0200
россия
северный поток-2
сергей рябков
давление
москва
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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что тема газопровода "Северный поток – 2" превратилась в инструмент давления на РФ, передает РИА Новости. Дискуссии о возможных санкциях напоминают политический цирк шапито, добавил Рябков. Он подчеркнул, что "Северный поток – 2" давно превратился в руках США и некоторых деятелей вне США в инструмент давления на Москву."Это отражение, к сожалению, сложившихся в Европе, НАТО и ЕС реалий, где не то что нет какой-то самостоятельности и независимости, а просто попытки оценить собственные интересы и правильно их взвесить в долгосрочном плане не предпринимаются. Повторяется одно и то же. Люди бравируют тем, что они готовы пережить любые невзгоды, лишь бы нагадить Москве. Вот суть политики Запада и, в частности, Евросоюза", – добавил замминистра.РФ неоднократно заявляла, что проект "Северный поток – 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.Газопровод "Северный поток – 2" проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – "Газпромом".Строительство газопровода длилось три года и завершилось 10 сентября 2021 года. В настоящее время обе нитки заполнены техническим газом, "Севпоток – 2" готов ко вводу в эксплуатацию. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны.Неопределенность с запуском трубопровода и снижение поставок из России – одни из факторов, влияющих на настроения участников газового рынка. Ситуация на нем остается сложной: цены держатся выше 1000 долларов при минимальном за 10 лет уровне заполненности европейских газовых хранилищ.
https://ru.sputnik.md/20220126/nord-stream-2-ag-uchredil-nemetskaea-dochka-48345964.html
https://ru.sputnik.md/20220208/frantsia-zapusk-severnii-potok-2-vykhod-krizis-rossia-48716238.html
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северный поток-2, сергей рябков, давление, москва

Рябков: "Северный поток – 2" превратился в инструмент давления на Москву

15:58 09.02.2022 (обновлено: 16:42 09.02.2022)
© AP Photo / Dmitry LovetskyСеверный поток-2
Северный поток-2 - Sputnik Молдова, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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Предполагаемые санкции можно сравнить с цирком.
КИШИНЕВ, 9 фев Sputnik. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что тема газопровода "Северный поток – 2" превратилась в инструмент давления на РФ, передает РИА Новости. Дискуссии о возможных санкциях напоминают политический цирк шапито, добавил Рябков.

Он подчеркнул, что "Северный поток – 2" давно превратился в руках США и некоторых деятелей вне США в инструмент давления на Москву.

"Это отражение, к сожалению, сложившихся в Европе, НАТО и ЕС реалий, где не то что нет какой-то самостоятельности и независимости, а просто попытки оценить собственные интересы и правильно их взвесить в долгосрочном плане не предпринимаются. Повторяется одно и то же. Люди бравируют тем, что они готовы пережить любые невзгоды, лишь бы нагадить Москве. Вот суть политики Запада и, в частности, Евросоюза", – добавил замминистра.
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РФ неоднократно заявляла, что проект "Северный поток – 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
Газопровод "Северный поток – 2" проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – "Газпромом".

Строительство газопровода длилось три года и завершилось 10 сентября 2021 года. В настоящее время обе нитки заполнены техническим газом, "Севпоток – 2" готов ко вводу в эксплуатацию. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны.
Неопределенность с запуском трубопровода и снижение поставок из России – одни из факторов, влияющих на настроения участников газового рынка. Ситуация на нем остается сложной: цены держатся выше 1000 долларов при минимальном за 10 лет уровне заполненности европейских газовых хранилищ.
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