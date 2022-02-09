https://ru.sputnik.md/20220209/sherif-novyy-poluzaschitnik-48753032.html

"Шериф" объявил о переходе в клуб нового полузащитника из Буркина-Фасо

"Шериф" объявил о переходе в клуб нового полузащитника из Буркина-Фасо

Седрик Бадоло уже поставил свою подпись под трудовым соглашением с "Шерифом".

2022-02-09T18:52+0200

2022-02-09T18:52+0200

2022-02-09T19:01+0200

фк "шериф"

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спорт

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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Руководители тираспольского футбольного клуба "Шериф" и словацкого ФК "Погронье" пришли к соглашению о переходе в молдавский клуб полузащитника из Буркина-Фасо, Седрика Бадоло. Игрок прошел медицинский осмотр и поставил свою подпись под трудовым соглашением, сообщает пресс-служба тираспольского клуба.Седрик Бадоло, как сообщают в "Шерифе", родился в Уагадугу, столице Буркина-Фасо, 4 ноября 1998 года. В 18-летнем возрасте начал зарубежную карьеру, подписав соглашение с марокканским клубом "Кавкаб", Марракеш. Через два года вернулся в Буркина-Фасо, в команду "Салитас", откуда попал в словацкий чемпионат – в ФК "Погронье".В 2018 году дебютировал в составе сборной своей страны до 23 лет, за которую сыграл в двух матчах, успев один раз поразить ворота соперников.Напомним, тираспольский клуб впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам этого этапа "Шериф" занял третье место в группе с семью очками. Тираспольчане выиграли матч против "Реала" в Мадриде (1:2) и против "Шахтера" дома (2:0). Также в активе клуба ничья против украинской команды в Киеве.Тираспольский "Шериф" также станет первым молдавским клубом, который выступит в 1/16 Лиги Европы. В плей-офф турнира желто-черные вышли благодаря успешной игре в групповой стадии Лиги чемпионов, где заняли итоговое третье место.В рамках Лиги Европы "Шериф" сыграет против португальской "Браги".Первый матч молдавский клуб проведет дома 17 февраля, ответный – 24 февраля в Португалии.

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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фк "шериф", футбол, в молдове