https://ru.sputnik.md/20220209/skandalnaya-vecherinka-klub-kishinev-zaderzhano-48741082.html

Скандальная вечеринка в День прокуратуры в клубе Кишинева: кого задержали

Скандальная вечеринка в День прокуратуры в клубе Кишинева: кого задержали

Расследование обстоятельств скандальной "вечеринки прокуроров" продолжается, открыто уголовное дело по факту лишения свободы.

2022-02-09T14:56+0200

2022-02-09T14:56+0200

2022-02-09T15:29+0200

общество

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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Задержаны два человека и проведены три обыска по делу о незаконном лишении свободы в ночном клубе в Кишиневе в ночь с 29 на 30 января 2022 года. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП). В ходе обысков полиция собрала цифровые доказательства и средства дистанционной связи, которые могут подтвердить факты, исследованные органом уголовного розыска, относительно совершения преступления. Обыски прошли после официального разрешения суда сектора Чеканы.Ранее в полиции опровергли, что в заведении находились прокуроры и судьи. "Установлены 135 человек. Прокуроров, судей или других представителей каких-либо государственных органов или учреждений не установлено", – заявил глава столичной полиции Марин Гараз."Вечеринка прокуроров"Напомним, ранее в прессе появилась информация, что в ночь на 30 января в одном из ночных клубов в Кишиневе началась маcштабная вечеринка. По данным СМИ, на ней присутствовало более 400 человек, многие из них – прокуроры, судьи и сотрудники силовых ведомств.После начала вечеринки начался рейд для проверки соблюдения эпидемиологических мер. В этот момент заведение закрыли изнутри, выключили музыку и свет, чтобы создать видимость, что заведение не работает.Переговоры между полицией и администрацией клуба длились несколько часов, все это время участники вечеринки были заперты в заведении. Некоторые из них позвонили в службу спасения и сообщили, что их удерживают насильно и они задыхаются.Позднее в Генпрокуратуре сообщили, что началась проверка на основе сообщений в СМИ.

https://ru.sputnik.md/20220204/genprokuratura-prokurory-ne-uchastvovali-skandalnoy-vecherinke-klube-48614988.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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