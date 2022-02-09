https://ru.sputnik.md/20220209/skandalnaya-vecherinka-klub-kishinev-zaderzhano-48741082.html
Скандальная вечеринка в День прокуратуры в клубе Кишинева: кого задержали
Скандальная вечеринка в День прокуратуры в клубе Кишинева: кого задержали
Расследование обстоятельств скандальной "вечеринки прокуроров" продолжается, открыто уголовное дело по факту лишения свободы.
2022-02-09T14:56+0200
2022-02-09T14:56+0200
2022-02-09T15:29+0200
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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Задержаны два человека и проведены три обыска по делу о незаконном лишении свободы в ночном клубе в Кишиневе в ночь с 29 на 30 января 2022 года. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП). В ходе обысков полиция собрала цифровые доказательства и средства дистанционной связи, которые могут подтвердить факты, исследованные органом уголовного розыска, относительно совершения преступления. Обыски прошли после официального разрешения суда сектора Чеканы.Ранее в полиции опровергли, что в заведении находились прокуроры и судьи. "Установлены 135 человек. Прокуроров, судей или других представителей каких-либо государственных органов или учреждений не установлено", – заявил глава столичной полиции Марин Гараз."Вечеринка прокуроров"Напомним, ранее в прессе появилась информация, что в ночь на 30 января в одном из ночных клубов в Кишиневе началась маcштабная вечеринка. По данным СМИ, на ней присутствовало более 400 человек, многие из них – прокуроры, судьи и сотрудники силовых ведомств.После начала вечеринки начался рейд для проверки соблюдения эпидемиологических мер. В этот момент заведение закрыли изнутри, выключили музыку и свет, чтобы создать видимость, что заведение не работает.Переговоры между полицией и администрацией клуба длились несколько часов, все это время участники вечеринки были заперты в заведении. Некоторые из них позвонили в службу спасения и сообщили, что их удерживают насильно и они задыхаются.Позднее в Генпрокуратуре сообщили, что началась проверка на основе сообщений в СМИ.
https://ru.sputnik.md/20220204/genprokuratura-prokurory-ne-uchastvovali-skandalnoy-vecherinke-klube-48614988.html
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в молдове, молдова, вечеринка, задержание
Скандальная вечеринка в День прокуратуры в клубе Кишинева: кого задержали
14:56 09.02.2022 (обновлено: 15:29 09.02.2022) Подписаться на
Расследование обстоятельств скандальной вечеринки в День прокурора продолжается, открыто уголовное дело по факту лишения свободы.
КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Задержаны два человека и проведены три обыска по делу о незаконном лишении свободы в ночном клубе в Кишиневе в ночь с 29 на 30 января 2022 года. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).
В ходе обысков полиция собрала цифровые доказательства и средства дистанционной связи, которые могут подтвердить факты, исследованные органом уголовного розыска, относительно совершения преступления.
Обыски прошли после официального разрешения суда сектора Чеканы.
Ранее в полиции опровергли, что в заведении находились прокуроры и судьи.
"Установлены 135 человек. Прокуроров, судей или других представителей каких-либо государственных органов или учреждений не установлено", – заявил глава столичной полиции Марин Гараз.
"Вечеринка прокуроров"
Напомним, ранее в прессе появилась информация, что в ночь на 30 января в одном из ночных клубов в Кишиневе началась маcштабная вечеринка. По данным СМИ, на ней присутствовало более 400 человек, многие из них – прокуроры, судьи и сотрудники силовых ведомств.
После начала вечеринки начался рейд для проверки соблюдения эпидемиологических мер. В этот момент заведение закрыли изнутри, выключили музыку и свет, чтобы создать видимость, что заведение не работает.
Переговоры между полицией и администрацией клуба длились несколько часов, все это время участники вечеринки были заперты в заведении. Некоторые из них позвонили в службу спасения и сообщили, что их удерживают насильно и они задыхаются.
Позднее в Генпрокуратуре сообщили, что началась проверка на основе сообщений в СМИ.