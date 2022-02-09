https://ru.sputnik.md/20220209/spinu-kritike-gazproma-my-svyazyvalis-na-dnyakh-48752059.html

Спыну: мы связывались с "Газпромом" по аудиту в "Молдовагазе"

Спыну: мы связывались с "Газпромом" по аудиту в "Молдовагазе"

Андрей Спыну рассказал, что представители правительства связывались с "Газпромом".

2022-02-09T17:59+0200

2022-02-09T17:59+0200

2022-02-09T18:13+0200

общество

в молдове

молдова

андрей спыну

молдовагаз

газпром

долг

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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну рассказал, что на днях молдавская сторона связывалась с представителями "Газпрома" по вопросу аудита долга "Молдовагаза". Заявление было сделано после того, как российская компания раскритиковала в своем пресс-релизе односторонний подход молдавской стороны к проведению аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом".Вице-премьер сослался на положения протокола контракта, где говорится, что аудит долга проводит молдавская сторона. "Нам жаль, что был тот релиз. В "Газпроме" писали про созыв заседания Наблюдательного совета, но это было сделано в одностороннем порядке. Мы не просили совместного заседания", – добавил Спыну. Также вице-премьер заверил, что Молдова информирует представителей "Газпрома" о каждом шаге касательно аудита долга. Заявление "Газпрома"Во вторник, 8 февраля, в "Газпроме" сообщили, что "односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности "Молдовагаза""."Это может привести к тому, что и результаты аудита не будут согласованы Наблюдательным советом АО "Молдовагаз", – заявили в "Газпроме".Российский газовый гигант также проинформировал, что представители молдавского правительства не явились на заседание Наблюдательного совета "Молдовагаза".Ожидалось, что на заседании будет согласована процедура аудита долгов "Молдовагаза" перед "Газпромом" за газ, поставленный потребителям Правобережья, как это было оговорено в октябре прошлого года.Долг перед "Газпромом"По последним заявлениям главы "Молдовагаза" Вадима Чебана, долг Молдовы за газ перед "Газпромом" образовался в период с 1994 по 2016 год.Президент Молдовы Майя Санду заявляла, что общий долг Молдовы перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов, причем львиная доля этой суммы приходится на Приднестровье, а правый берег Днестра должен около 430 миллионов долларов.С учетом пени на октябрь 2021 года, по данным "Молдовагаза", речь идет уже о сумме около 700 миллионов долларов.Согласно протоколу, подписанному с "Газпромом", молдавская сторона проведет независимый аудит задолженности "Молдовагаза". Окончательный отчет аудита должен быть согласован на уровне наблюдательного совета "Молдовагаза".

https://ru.sputnik.md/20220209/spynu-otvetil-na-kritika-gazprom-dolg-moldovagaz-48726736.html

https://ru.sputnik.md/20220209/audit-dolga-gazprom-kabmin-moldovagaz-48736606.html

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