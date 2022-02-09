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https://ru.sputnik.md/20220209/spynu-moldovagaz-zaplatit-za-postavki-gaza-gazpromu-do-20-fevralya-48749959.html
Спыну: "Молдовагаз" заплатит за поставки газа "Газпрому" до 20 февраля
Спыну: "Молдовагаз" заплатит за поставки газа "Газпрому" до 20 февраля
Андрей Спыну ответил, сможет ли АО "Молдовагаз" заплатить ПАО "Газпром" до 20 февраля за потребленный Молдовой газ
2022-02-09T17:02+0200
2022-02-09T17:16+0200
в молдове
общество
молдова
андрей спыну
молдовагаз
газпром
поставки газа
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КИШИНЕВ, 9 фев - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну рассказал на брифинге в среду, сможет ли АО "Молдовагаз" вовремя заплатить ПАО "Газпром". Напомним, до 20 февраля "Молдовагаз" нужно заплатить "Газпрому" 100 миллионов долларов за поставленный природный газ.Ранее, 14 декабря 2021 года, "Молдовагаз" запрашивал авансовые платежи у небытовых потребителей. Как добавили в компании, учитывая ситуацию, сложившуюся на рынке природного газа, с целью минимизации рисков ограничения поставок после 20 числа предприятие обратилось к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком и оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.Отключение газоиспользующих установок от сети природного газа у конечного небытового потребителя возможно при нарушении им срока оплаты, предусмотренного в договоре на поставку природного газа, заключенного между ним и поставщиком.Ранее стало известно, что в феврале газ для Молдовы будет дешевле на 100 долларов, но тариф на газ для конечных потребителей уменьшать не будут.Причина — в методологии расчета тарифа и нерешенной проблеме финансовых отклонений, заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан."В методологии НАРЭ есть такое понятие, как среднегодовой тариф, основанный на наших прогнозах. Сейчас это 620 долларов. При этом никто не отменил так называемые финансовые отклонения", — сказал Чебан в онлайн-эфире.Глава "Молдовагаза" также сообщил, что до 20 февраля "Газпрому" необходимо заплатить 100 миллионов долларов.
https://ru.sputnik.md/20220209/spynu-otvetil-na-kritika-gazprom-dolg-moldovagaz-48726736.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, андрей спыну, молдовагаз, газпром, поставки газа

Спыну: "Молдовагаз" заплатит за поставки газа "Газпрому" до 20 февраля

17:02 09.02.2022 (обновлено: 17:16 09.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausАндрей Спыну
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 09.02.2022
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Компания должна перевести средства на счета российского концерна до указанного срока.
КИШИНЕВ, 9 фев - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну рассказал на брифинге в среду, сможет ли АО "Молдовагаз" вовремя заплатить ПАО "Газпром".

"Давайте все же будем правильными: "Молдовагаз" должен до 20 числа оплатить поставки "Газпрому" и компания заплатит", - заявил Спыну, отвечая на вопрос журналистов, хватит ли молдавскому поставщику средств заплатить вовремя.

Напомним, до 20 февраля "Молдовагаз" нужно заплатить "Газпрому" 100 миллионов долларов за поставленный природный газ.
Ранее, 14 декабря 2021 года, "Молдовагаз" запрашивал авансовые платежи у небытовых потребителей. Как добавили в компании, учитывая ситуацию, сложившуюся на рынке природного газа, с целью минимизации рисков ограничения поставок после 20 числа предприятие обратилось к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком и оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.
Отключение газоиспользующих установок от сети природного газа у конечного небытового потребителя возможно при нарушении им срока оплаты, предусмотренного в договоре на поставку природного газа, заключенного между ним и поставщиком.
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 09.02.2022
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Спыну ответил на критику "Газпрома" по аудиту долгов АО "Молдовагаз"
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Ранее стало известно, что в феврале газ для Молдовы будет дешевле на 100 долларов, но тариф на газ для конечных потребителей уменьшать не будут.

Причина — в методологии расчета тарифа и нерешенной проблеме финансовых отклонений, заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.
"В методологии НАРЭ есть такое понятие, как среднегодовой тариф, основанный на наших прогнозах. Сейчас это 620 долларов. При этом никто не отменил так называемые финансовые отклонения", — сказал Чебан в онлайн-эфире.
Глава "Молдовагаза" также сообщил, что до 20 февраля "Газпрому" необходимо заплатить 100 миллионов долларов.
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