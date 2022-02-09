https://ru.sputnik.md/20220209/spynu-otvetil-na-kritika-gazprom-dolg-moldovagaz-48726736.html

Спыну ответил на критику "Газпрома" по аудиту долгов АО "Молдовагаз"

Спыну ответил на критику "Газпрома" по аудиту долгов АО "Молдовагаз"

"Газпром" недавно выступил с заявлением по поводу действий молдавской стороны в решении аудита долга "Молдовагаз".

2022-02-09T10:17+0200

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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну ответил на критику ПАО "Газпром", касающуюся подхода молдавской стороны к аудиту долгов перед российским концерном Правобережья Днестра.Как добавил Спыну, на основании Закона 1134/1997 об акционерных обществах правительство Молдовы утвердило постановление кабмина от 29 декабря 2021 года о проведении независимой проверки долгов. "Агентство публичной собственности уполномочено проводить необходимые процедуры по отбору и организации процесса. Информация доведена до сведения мажоритарного акционера "Газпром", который, вопреки договоренностям, в одностороннем порядке созвал заседание Наблюдательного совета для утверждения документации по организации проверки долга", – объяснил Спыну. Он подчеркнул, что продолжит переговоры с представителями российского концерна, чтобы преодолеть любые недоразумения по этому поводу.Во вторник, 8 февраля, в "Газпроме" сообщили, что "односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности "Молдовагаза""."Это может привести к тому, что и результаты аудита не будут согласованы Наблюдательным советом АО "Молдовагаз", – заявили в "Газпроме".Российский газовый гигант также проинформировал, что представители молдавского правительства не явились на заседание Наблюдательного совета "Молдовагаза".Ожидалось, что на заседании будет согласована процедура аудита долгов "Молдовагаза" перед "Газпромом" за газ, поставленный потребителям Правобережья, как это было оговорено в октябре прошлого года.

https://ru.sputnik.md/20220208/gazprom-podkhod-moldova-audit-dolgov-idet-vrazrez-dogovorennostyami-48709956.html

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