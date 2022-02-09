https://ru.sputnik.md/20220209/stop-mashina-ili-kogda-umret-moldavskaya-ekonomika-48707784.html

"Стоп машина!", или Когда умрет молдавская экономика

"Стоп машина!", или Когда умрет молдавская экономика

Рост цен на энергоресурсы и будущее молдавской экономики

2022-02-09T08:30+0200

2022-02-09T08:30+0200

2022-02-09T10:28+0200

радио

экономика

молдова

цены

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Цены в Молдове растут, а население беднеет. Увеличение стоимости природного газа вызвало эффект цунами – произошел рост цен на все энергоресурсы, и это, похоже, только начало. Бизнес в растерянности, население копит долги за газ и отопление, власти надеются, что к весне все "рассосется". Насколько обоснованы ожидания властей и может ли выжить молдавская экономика в условиях нестабильности?А также – 7 февраля дети пошли в школы, несмотря на статьи в СМИ о том, что детские отделения в больницах переполнены. Стоило ли отменять онлайн-обучение?Обо всем этом расскажут экономический эксперт Галина Шеларь и эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук.

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2022

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