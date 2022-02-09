https://ru.sputnik.md/20220209/stop-mashina-ili-kogda-umret-moldavskaya-ekonomika-48707784.html
"Стоп машина!", или Когда умрет молдавская экономика
"Стоп машина!", или Когда умрет молдавская экономика
Рост цен на энергоресурсы и будущее молдавской экономики
2022-02-09T08:30+0200
2022-02-09T08:30+0200
2022-02-09T10:28+0200
радио
экономика
молдова
цены
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Цены в Молдове растут, а население беднеет. Увеличение стоимости природного газа вызвало эффект цунами – произошел рост цен на все энергоресурсы, и это, похоже, только начало. Бизнес в растерянности, население копит долги за газ и отопление, власти надеются, что к весне все "рассосется". Насколько обоснованы ожидания властей и может ли выжить молдавская экономика в условиях нестабильности?А также – 7 февраля дети пошли в школы, несмотря на статьи в СМИ о том, что детские отделения в больницах переполнены. Стоило ли отменять онлайн-обучение?Обо всем этом расскажут экономический эксперт Галина Шеларь и эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук.
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Сергей Цуркану
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
экономика, молдова, цены, видео
"Стоп машина!", или Когда умрет молдавская экономика
08:30 09.02.2022 (обновлено: 10:28 09.02.2022) Подписаться на
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" выясняем, можно ли надеяться на экономическое развитие страны при галопирующем росте цен на энергоресурсы.
Цены в Молдове растут, а население беднеет. Увеличение стоимости природного газа вызвало эффект цунами – произошел рост цен на все энергоресурсы, и это, похоже, только начало. Бизнес в растерянности, население копит долги за газ и отопление, власти надеются, что к весне все "рассосется". Насколько обоснованы ожидания властей и может ли выжить молдавская экономика в условиях нестабильности?
А также – 7 февраля дети пошли в школы, несмотря на статьи в СМИ о том, что детские отделения в больницах переполнены. Стоило ли отменять онлайн-обучение?
Обо всем этом расскажут экономический эксперт Галина Шеларь и эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук.