https://ru.sputnik.md/20220209/tarify-na-rouming-mezhdu-moldova-romania-snizyat-48747989.html
Тарифы на роуминг между Молдовой и Румынией снизят
Тарифы на роуминг между Молдовой и Румынией снизят
Тарифы на роуминг между Молдовой и Румынией вскоре будут значительно снижены
2022-02-09T17:27+0200
2022-02-09T17:27+0200
2022-02-09T17:45+0200
общество
в молдове
молдова
румыния
роуминг
тариф
снижение
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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Молдова и Румыния подпишут межправительственное соглашение Румынии о снижении тарифов на предоставление услуг международного роуминга и международной связи между двумя государствами. Соответствующее решение приняли на заседании кабмина Молдовы. Соглашение устанавливает более доступные цены на услуги роуминга, оплачиваемые пользователями, а также на регулярные международные звонки между двумя странами.Таким образом, для звонков в роуминге из Румынии в Молдову тарифы снизятся как минимум в 10 раз. Плата за звонки, принятые в роуминге в Румынии из Молдовы, не взимается. На интернет-услуги, используемые в роуминге в Румынии, тарифы снизятся как минимум в пять раз.В зависимости от пакетов, которыми пользуются абоненты из Молдовы, снижение тарифов может быть еще больше.Внедрение соглашения будет способствовать увеличению объема потребляемых услуг пользователями, которые ранее ими не пользовались из-за высокой цены. Это положительно скажется на бизнесе и туризме, а также на общении между гражданами стран.Документ предусматривает, что снижение тарифов на оказание на розничном рынке услуг международного роуминга и международных звонков между двумя государствами будет осуществлено в течение не более трех месяцев с момента вступления в силу соглашения.Румыния является основной страной, в которой молдавские пользователи пользуются услугами роуминга, что примерно вдвое превышает объем роуминга в Украине – втором по важности направлении для услуг роуминга. В румынских сетях пользователи Молдовы потребляют около половины всех услуг роуминга, потребляемых во время поездок по Европейскому союзу.
https://ru.sputnik.md/20220207/sandu-zayavila-sblizhenii-moldova-romania-48661918.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, румыния, роуминг, тариф, снижение
Тарифы на роуминг между Молдовой и Румынией снизят
17:27 09.02.2022 (обновлено: 17:45 09.02.2022) Подписаться на
Тарифы на роуминг между двумя странами вскоре будут значительно снижены.
КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Молдова и Румыния подпишут межправительственное соглашение Румынии о снижении тарифов на предоставление услуг международного роуминга и международной связи между двумя государствами. Соответствующее решение приняли на заседании кабмина Молдовы.
Соглашение устанавливает более доступные цены на услуги роуминга, оплачиваемые пользователями, а также на регулярные международные звонки между двумя странами.
Таким образом, для звонков в роуминге из Румынии в Молдову тарифы снизятся как минимум в 10 раз. Плата за звонки, принятые в роуминге в Румынии из Молдовы, не взимается. На интернет-услуги, используемые в роуминге в Румынии, тарифы снизятся как минимум в пять раз.
В зависимости от пакетов, которыми пользуются абоненты из Молдовы, снижение тарифов может быть еще больше.
Внедрение соглашения будет способствовать увеличению объема потребляемых услуг пользователями, которые ранее ими не пользовались из-за высокой цены. Это положительно скажется на бизнесе и туризме, а также на общении между гражданами стран.
Документ предусматривает, что снижение тарифов на оказание на розничном рынке услуг международного роуминга и международных звонков между двумя государствами будет осуществлено в течение не более трех месяцев с момента вступления в силу соглашения.
Румыния является основной страной, в которой молдавские пользователи пользуются услугами роуминга, что примерно вдвое превышает объем роуминга в Украине – втором по важности направлении для услуг роуминга. В румынских сетях пользователи Молдовы потребляют около половины всех услуг роуминга, потребляемых во время поездок по Европейскому союзу.