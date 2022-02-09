https://ru.sputnik.md/20220209/tseny-toplivo-nare-48732564.html

Топливо в Молдове не прекращает дорожать: новые цены от НАРЭ

Топливо в Молдове не прекращает дорожать: новые цены от НАРЭ

Нацагентство по регулированию в энергетике опубликовало максимальные цены на бензин и дизель в Молдове на 10 февраля 2022 года.

2022-02-09T11:57+0200

2022-02-09T11:57+0200

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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на 10 февраля.Так, цена на 95-й бензин повысится на восемь банов, до 23,66 лея за литр.Цена на дизтопливо вырастет на девять банов, до 20,60 лея за литр.Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.

https://ru.sputnik.md/20220207/nare-rost-tsen-na-toplivo-prodolzhitsya-48678896.html

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