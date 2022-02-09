Утопить в словоблудии требования России не получится – Рябков
12:28 09.02.2022 (обновлено: 13:46 09.02.2022)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ/
Заместитель главы МИД РФ рассказал, каких шагов Россия ждет от Запада относительно требований по гарантиям безопасности.
КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Утопить в словоблудии свои требования по гарантиям безопасности Россия не позволит, такое заявление в беседе с журналистами сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.
"Напоминаю всем, кто сопричастен к этому действию, что это не они должны выдвигать какие-то претензии в адрес России, а это Россия требует от коллективного Запада, прежде всего от США в качестве дирижера происходящего, серьезной реакции на наши требования: нерасширение НАТО, непоявление ударных систем вблизи наших рубежей и возвращение конфигурации НАТО к позициям, которые альянс занимал в 1997 году", – сказал Рябков.
Он добавил, что это безусловные требования со стороны России.
"Это императивные требования российской стороны. Заболтать их, утопить в словоблудии, которым занимается ОБСЕ, не получится, мы этого не позволим", – отметил замглавы МИД РФ.
Включиться в осмысленный диалог
В то время как Москва сфокусирована на тихой дипломатической работе по вопросам безопасности, западные страны в последнее время используют "мегафонную дипломатию", заявил замглавы МИД.
Он также подчеркнул, что США должны включиться в осмысленный диалог с Россией.
"Мы считаем, что прежде всего США должны включиться в глубокий, осмысленный диалог на эту тему. Они должны, если они серьезно озабочены этой ситуацией, вести этот диалог за закрытыми дверями. В последнее время слишком много публичности, мегафонной дипломатии с Запада", – сказал Рябков в беседе с журналистами.
Выбор в этом смысле – за Западом, подчеркнул замминистра.
"Мы этим (излишней публичностью. – Ред.) никогда не грешили. В последнее время, как вы заметили, мы сфокусированы на тихой дипломатической работе. Выбор – за Западом и его единомышленниками. Что будет происходить дальше, зависит от них", – добавил Рябков.
"Мы этим (излишней публичностью. – Ред.) никогда не грешили. В последнее время, как вы заметили, мы сфокусированы на тихой дипломатической работе. Выбор – за Западом и его единомышленниками. Что будет происходить дальше, зависит от них", – добавил Рябков.
Внутренних сроков для ответа США и НАТО Россия не ставит
Москва продолжает подготовку ответа на переданные ранее США и НАТО соображения по российским проектам документов о гарантиях безопасности. Решение примет Владимир Путин.
"Президенту ситуация будет доложена. Он примет соответствующее решение", – сообщил Рябков.
"Президенту ситуация будет доложена. Он примет соответствующее решение", – сообщил Рябков.
Он также заявил, что Россия не ставит для себя внутренних сроков, когда планирует дать ответ США и НАТО.
"Говорить о том, что мы какой-то график поставили для себя, наверное, неправильно", – сказал Рябков, отметив, что "контакты идут по разным линиям, в том числе на высшем уровне".
"Говорить о том, что мы какой-то график поставили для себя, наверное, неправильно", – сказал Рябков, отметив, что "контакты идут по разным линиям, в том числе на высшем уровне".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.