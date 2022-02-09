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Утопить в словоблудии требования России не получится – Рябков
Утопить в словоблудии требования России не получится – Рябков
Заместитель главы МИД РФ рассказал, каких шагов Россия ждет от Запада относительно требований по гарантиям безопасности.
2022-02-09T12:28+0200
2022-02-09T13:46+0200
россия
в мире
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безопасность
мид рф
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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Утопить в словоблудии свои требования по гарантиям безопасности Россия не позволит, такое заявление в беседе с журналистами сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.Он добавил, что это безусловные требования со стороны России."Это императивные требования российской стороны. Заболтать их, утопить в словоблудии, которым занимается ОБСЕ, не получится, мы этого не позволим", – отметил замглавы МИД РФ.Включиться в осмысленный диалогВ то время как Москва сфокусирована на тихой дипломатической работе по вопросам безопасности, западные страны в последнее время используют "мегафонную дипломатию", заявил замглавы МИД.Он также подчеркнул, что США должны включиться в осмысленный диалог с Россией.Выбор в этом смысле – за Западом, подчеркнул замминистра."Мы этим (излишней публичностью. – Ред.) никогда не грешили. В последнее время, как вы заметили, мы сфокусированы на тихой дипломатической работе. Выбор – за Западом и его единомышленниками. Что будет происходить дальше, зависит от них", – добавил Рябков.Внутренних сроков для ответа США и НАТО Россия не ставитМосква продолжает подготовку ответа на переданные ранее США и НАТО соображения по российским проектам документов о гарантиях безопасности. Решение примет Владимир Путин."Президенту ситуация будет доложена. Он примет соответствующее решение", – сообщил Рябков.Он также заявил, что Россия не ставит для себя внутренних сроков, когда планирует дать ответ США и НАТО."Говорить о том, что мы какой-то график поставили для себя, наверное, неправильно", – сказал Рябков, отметив, что "контакты идут по разным линиям, в том числе на высшем уровне".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
https://ru.sputnik.md/20220201/lavrov-bezopasnost-libo-odna-dlya-vsekh-libo-ee-net-ni-dlya-kogo-48502865.html
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в мире, запад, безопасность, мид рф

Утопить в словоблудии требования России не получится – Рябков

12:28 09.02.2022 (обновлено: 13:46 09.02.2022)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков - Sputnik Молдова, 1920, 09.02.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Заместитель главы МИД РФ рассказал, каких шагов Россия ждет от Запада относительно требований по гарантиям безопасности.
КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Утопить в словоблудии свои требования по гарантиям безопасности Россия не позволит, такое заявление в беседе с журналистами сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

"Напоминаю всем, кто сопричастен к этому действию, что это не они должны выдвигать какие-то претензии в адрес России, а это Россия требует от коллективного Запада, прежде всего от США в качестве дирижера происходящего, серьезной реакции на наши требования: нерасширение НАТО, непоявление ударных систем вблизи наших рубежей и возвращение конфигурации НАТО к позициям, которые альянс занимал в 1997 году", – сказал Рябков.

Он добавил, что это безусловные требования со стороны России.
"Это императивные требования российской стороны. Заболтать их, утопить в словоблудии, которым занимается ОБСЕ, не получится, мы этого не позволим", – отметил замглавы МИД РФ.

Включиться в осмысленный диалог

В то время как Москва сфокусирована на тихой дипломатической работе по вопросам безопасности, западные страны в последнее время используют "мегафонную дипломатию", заявил замглавы МИД.
Он также подчеркнул, что США должны включиться в осмысленный диалог с Россией.

"Мы считаем, что прежде всего США должны включиться в глубокий, осмысленный диалог на эту тему. Они должны, если они серьезно озабочены этой ситуацией, вести этот диалог за закрытыми дверями. В последнее время слишком много публичности, мегафонной дипломатии с Запада", – сказал Рябков в беседе с журналистами.

Выбор в этом смысле – за Западом, подчеркнул замминистра.

"Мы этим (излишней публичностью. – Ред.) никогда не грешили. В последнее время, как вы заметили, мы сфокусированы на тихой дипломатической работе. Выбор – за Западом и его единомышленниками. Что будет происходить дальше, зависит от них", – добавил Рябков.

Внутренних сроков для ответа США и НАТО Россия не ставит

Москва продолжает подготовку ответа на переданные ранее США и НАТО соображения по российским проектам документов о гарантиях безопасности. Решение примет Владимир Путин.

"Президенту ситуация будет доложена. Он примет соответствующее решение", – сообщил Рябков.
Он также заявил, что Россия не ставит для себя внутренних сроков, когда планирует дать ответ США и НАТО.

"Говорить о том, что мы какой-то график поставили для себя, наверное, неправильно", – сказал Рябков, отметив, что "контакты идут по разным линиям, в том числе на высшем уровне".
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В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
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