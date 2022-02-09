https://ru.sputnik.md/20220209/v-kishineve-prinyaty-novye-antikoronavirusnye-ogranicheniya-48751527.html

В Кишиневе приняты новые антикоронавирусные ограничения

В Кишиневе приняты новые антикоронавирусные ограничения

Новые ковидные ограничения определили на заседании спецкомиссии 9 февраля

2022-02-09T17:43+0200

2022-02-09T17:43+0200

2022-02-09T18:30+0200

коронавирус

молдова

кишинев

в молдове

ограничения

ион чебан

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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. В Кишиневе будут приняты новые нормы по борьбе с распространением COVID-19. Соответствующее решение было принято в среду на заседании Кишиневской чрезвычайной комиссии по общественному здоровью. По словам примара Иона Чебана, внешкольные занятия в образовательных учреждениях Кишинева разрешено возобновить с присутствием детей. При этом, как уточнил градоначальник, необходимо строго соблюдать противоэпидемические нормы и все согласованные ранее меры.Он добавил, что мероприятия на открытом воздухе могут проходить без представления сертификатов, но при строгом соблюдении защитных мер: ношения масок, соблюдения социальной дистанции и прочего. В заключение Чебан призвал всех граждан пройти вакцинацию против COVID или получить третью дозу сыворотки. Решения Кишиневской чрезвычайной комиссии по общественному здоровью вступают в силу сразу после опубликования утвержденного документа.Для обеспечения иммунизации в Кишиневе действует более 60 пунктов, включая мобильные – автобус и троллейбус. Действовавшие ранее эпидемические ограничения в столице были приняты 19 января. Тогда полностью остановили работу ночные клубы, развлекательные центры и зоны отдыха.Заведения общепита имели право использовать лишь 50% от количества имеющихся мест внутри помещения, при этом у всех посетителей должен быть ковид-сертификат. Учащиеся столичных школ до 7 февраля ушли на дистанционное обучение.

https://ru.sputnik.md/20220206/politsiya-nochnye-kluby-covid-ogranicheniya-48639362.html

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

молдова, кишинев, в молдове, ограничения, ион чебан