https://ru.sputnik.md/20220209/voditeli-marshrutok-bastuyut--kogda-avtotransport-nachnet-rabotat-48741247.html

Водители маршруток бастуют – когда автотранспорт начнет работать

Водители маршруток бастуют – когда автотранспорт начнет работать

Общественный транспорт не ходит из-за протестов перевозчиков, а на "попутки" выстраиваются очереди

2022-02-09T14:41+0200

2022-02-09T14:41+0200

2022-02-09T15:05+0200

общество

водители

маршрутка

забастовка

автотранспорт

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КОМРАТ, 9 фев – Sputnik, Максим Топал. Утром вблизи автостанции самого большого молдавского села – Конгаз – скопилось множество людей, которые пытались уехать в Комрат. Но сделать это проблематично – общественный транспорт не ходит из-за протестов перевозчиков, а на попутки выстраиваются очереди."Очень трудно уехать. Стоим на холоде, мерзнем. Односельчане останавливаются, понимают, стараются забирать с собой в Комрат. Но останавливаются далеко не все. Очень сложно добираться. Очень страшно за людей, за народ, за страну", – говорит жительница Конгаза.В кассе автостанции Конгаза сегодня тоже пусто. Пассажирам, которым все же нужно выехать в районный центр, по всем вопросам предлагается звонить по телефону автостанции в Комрат.На автостанции Комрата говорят, что и на третий день протестов перевозчиков ситуация не изменилась. Водители так и не вышли на маршруты."Бастуют и пригородные автобусы, обслуживающие соседние с Комратом села. Сегодня ходят только городские маршрутки и международные рейсы", – рассказал Sputnik Молдова менеджер автостанции Комрата Владимир Чебан.Из-за отказа водителей выходить на маршруты страдают не только пассажиры, но и автостанции и даже бюджет страны."Автовокзал зарабатывает деньги исходя из количества проданных билетов. Продали на тысячу леев – 100 леев заработали. Сейчас билеты почти не продаются, соответственно, наши доходы упали, а расходы остались на прежнем уровне. Выходят на работу диспетчер, техперсонал, работает электричество и отопление. Мы тоже теряем", – добавил Владимир Чебан.В условиях, когда по решению властей страны выросла минимальная зарплата, которую обязаны своим работникам платить транспортные компании, а также ежедневно растет стоимость дизельного топлива, перевозчики требуют увеличить стоимость проезда для пассажиров. Либо снизить цены на топливо.Поскольку власти страны на требования транспортных компаний не реагируют, перевозчики объявили трехдневные протесты. С 10 февраля общественный транспорт в Молдове должен вновь начать ходить по расписанию.

https://ru.sputnik.md/20220208/transportniki-moldova-spisok-trebovaniy-48706066.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

водители, маршрутка, забастовка, автотранспорт