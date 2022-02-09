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https://ru.sputnik.md/20220209/voditeli-marshrutok-bastuyut--kogda-avtotransport-nachnet-rabotat-48741247.html
Водители маршруток бастуют – когда автотранспорт начнет работать
Водители маршруток бастуют – когда автотранспорт начнет работать
Общественный транспорт не ходит из-за протестов перевозчиков, а на "попутки" выстраиваются очереди
2022-02-09T14:41+0200
2022-02-09T15:05+0200
общество
водители
маршрутка
забастовка
автотранспорт
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КОМРАТ, 9 фев – Sputnik, Максим Топал. Утром вблизи автостанции самого большого молдавского села – Конгаз – скопилось множество людей, которые пытались уехать в Комрат. Но сделать это проблематично – общественный транспорт не ходит из-за протестов перевозчиков, а на попутки выстраиваются очереди."Очень трудно уехать. Стоим на холоде, мерзнем. Односельчане останавливаются, понимают, стараются забирать с собой в Комрат. Но останавливаются далеко не все. Очень сложно добираться. Очень страшно за людей, за народ, за страну", – говорит жительница Конгаза.В кассе автостанции Конгаза сегодня тоже пусто. Пассажирам, которым все же нужно выехать в районный центр, по всем вопросам предлагается звонить по телефону автостанции в Комрат.На автостанции Комрата говорят, что и на третий день протестов перевозчиков ситуация не изменилась. Водители так и не вышли на маршруты."Бастуют и пригородные автобусы, обслуживающие соседние с Комратом села. Сегодня ходят только городские маршрутки и международные рейсы", – рассказал Sputnik Молдова менеджер автостанции Комрата Владимир Чебан.Из-за отказа водителей выходить на маршруты страдают не только пассажиры, но и автостанции и даже бюджет страны."Автовокзал зарабатывает деньги исходя из количества проданных билетов. Продали на тысячу леев – 100 леев заработали. Сейчас билеты почти не продаются, соответственно, наши доходы упали, а расходы остались на прежнем уровне. Выходят на работу диспетчер, техперсонал, работает электричество и отопление. Мы тоже теряем", – добавил Владимир Чебан.В условиях, когда по решению властей страны выросла минимальная зарплата, которую обязаны своим работникам платить транспортные компании, а также ежедневно растет стоимость дизельного топлива, перевозчики требуют увеличить стоимость проезда для пассажиров. Либо снизить цены на топливо.Поскольку власти страны на требования транспортных компаний не реагируют, перевозчики объявили трехдневные протесты. С 10 февраля общественный транспорт в Молдове должен вновь начать ходить по расписанию.
https://ru.sputnik.md/20220208/transportniki-moldova-spisok-trebovaniy-48706066.html
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водители, маршрутка, забастовка, автотранспорт

Водители маршруток бастуют – когда автотранспорт начнет работать

14:41 09.02.2022 (обновлено: 15:05 09.02.2022)
© Sputnik / Maxim TopalЖители Конгаза голосуют на обочине дороги
Жители Конгаза голосуют на обочине дороги - Sputnik Молдова, 1920, 09.02.2022
© Sputnik / Maxim Topal
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Надежды многих жителей на досрочное прекращение протестов перевозчиков не оправдались – общественный транспорт до сих пор не ходит.
КОМРАТ, 9 фев – Sputnik, Максим Топал. Утром вблизи автостанции самого большого молдавского села – Конгаз – скопилось множество людей, которые пытались уехать в Комрат. Но сделать это проблематично – общественный транспорт не ходит из-за протестов перевозчиков, а на попутки выстраиваются очереди.
© Sputnik / Maxim TopalЕдинственная возможность добраться на работу и учебу - попутка
Единственная возможность добраться на работу и учебу - попутка - Sputnik Молдова, 1920, 09.02.2022
Единственная возможность добраться на работу и учебу - попутка
© Sputnik / Maxim Topal
"Очень трудно уехать. Стоим на холоде, мерзнем. Односельчане останавливаются, понимают, стараются забирать с собой в Комрат. Но останавливаются далеко не все. Очень сложно добираться. Очень страшно за людей, за народ, за страну", – говорит жительница Конгаза.
В кассе автостанции Конгаза сегодня тоже пусто. Пассажирам, которым все же нужно выехать в районный центр, по всем вопросам предлагается звонить по телефону автостанции в Комрат.
© Sputnik / Maxim TopalАвтостанция Конгаза пустует
Автостанция Конгаза пустует - Sputnik Молдова, 1920, 09.02.2022
Автостанция Конгаза пустует
© Sputnik / Maxim Topal
На автостанции Комрата говорят, что и на третий день протестов перевозчиков ситуация не изменилась. Водители так и не вышли на маршруты.
"Бастуют и пригородные автобусы, обслуживающие соседние с Комратом села. Сегодня ходят только городские маршрутки и международные рейсы", – рассказал Sputnik Молдова менеджер автостанции Комрата Владимир Чебан.
Из-за отказа водителей выходить на маршруты страдают не только пассажиры, но и автостанции и даже бюджет страны.
"Автовокзал зарабатывает деньги исходя из количества проданных билетов. Продали на тысячу леев – 100 леев заработали. Сейчас билеты почти не продаются, соответственно, наши доходы упали, а расходы остались на прежнем уровне. Выходят на работу диспетчер, техперсонал, работает электричество и отопление. Мы тоже теряем", – добавил Владимир Чебан.
© Sputnik / Maxim TopalНа автостанции Комрат нет ни одного автобуса
На автостанции Комрат нет ни одного автобуса - Sputnik Молдова, 1920, 09.02.2022
На автостанции Комрат нет ни одного автобуса
© Sputnik / Maxim Topal
В условиях, когда по решению властей страны выросла минимальная зарплата, которую обязаны своим работникам платить транспортные компании, а также ежедневно растет стоимость дизельного топлива, перевозчики требуют увеличить стоимость проезда для пассажиров. Либо снизить цены на топливо.
Поскольку власти страны на требования транспортных компаний не реагируют, перевозчики объявили трехдневные протесты. С 10 февраля общественный транспорт в Молдове должен вновь начать ходить по расписанию.
Protest transportatori, 09 octombrie 2019 - Sputnik Молдова, 1920, 08.02.2022
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