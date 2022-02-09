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В ВОЗ рассказали, сколько бустерных доз вакцины нужно для защиты от COVID
В ВОЗ рассказали, сколько бустерных доз вакцины нужно для защиты от COVID
Вакцинация может быть эффективной против "длинного ковида", однако четких данных о том, сколько бустерных доз необходимо, пока нет
2022-02-09T21:39+0200
2022-02-09T21:39+0200
2022-02-09T21:46+0200
коронавирус
в мире
воз
всемирная организация здравоохранения
вакцинация
ревакцинация
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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Вакцинация может быть эффективной против "длинного ковида", однако четких данных о том, сколько бустерных доз необходимо для защиты организма от вируса, пока нет. Об этом заявила директор ВОЗ по подготовке к глобальным эпидемическим угрозам Сильви Бранд на брифинге для Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН, сообщает РИА Новости."Мы не знаем, приведет ли "омикрон" к "длинному ковиду". Мы надеемся, что нет, так как мы наблюдаем менее опасные осложнения, чем при заражении другими штаммами... Поэтому мы продолжаем рекомендовать вакцинацию от COVID-19, потому что она может влиять на снижение эффекта "длинного ковида", – сказала Бранд.Тем не менее, по признанию специалиста ВОЗ, пока нет достаточного количества данных, чтобы определить, сколько бустерных доз прививок необходимо, чтобы полностью защитить человека от коронавируса.По ее словам, пандемия динамична и еще не завершена, так что возможны новые волны заражений, а также появление новых штаммов. В этой связи ВОЗ рассматривает три возможных сценария развития ситуации в мире. Первый вариант предполагает, что вирус продолжит оставаться крайне заразным, но менее опасным, и люди без дополнительных заболеваний будут легко его переносить. Второй сценарий предполагает, что мир разработает эффективные вакцины против Sars-CoV-2 и его штаммов, как это сделано в отношении обычного гриппа. Третий сценарий предусматривает появление новых вариантов при общем низком иммунитете к нему у людей, и мир будет отброшен на уровень 2020 года.
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в мире, воз, всемирная организация здравоохранения, вакцинация, ревакцинация
В ВОЗ рассказали, сколько бустерных доз вакцины нужно для защиты от COVID
21:39 09.02.2022 (обновлено: 21:46 09.02.2022) Подписаться на
Специалист ВОЗ ответила на вопрос, сколько нужно будет сделать прививок для достижения полной защиты от коронавируса.
КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik.
Вакцинация может быть эффективной против "длинного ковида", однако четких данных о том, сколько бустерных доз необходимо для защиты организма от вируса, пока нет. Об этом заявила директор ВОЗ по подготовке к глобальным эпидемическим угрозам Сильви Бранд на брифинге для Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН, сообщает РИА Новости
.
"Мы не знаем, приведет ли "омикрон" к "длинному ковиду". Мы надеемся, что нет, так как мы наблюдаем менее опасные осложнения, чем при заражении другими штаммами... Поэтому мы продолжаем рекомендовать вакцинацию от COVID-19, потому что она может влиять на снижение эффекта "длинного ковида", – сказала Бранд.
Тем не менее, по признанию специалиста ВОЗ, пока нет достаточного количества данных, чтобы определить, сколько бустерных доз прививок необходимо, чтобы полностью защитить человека от коронавируса.
"Мы не знаем, сколько бустеров нам потребуется, потому что у нас мало истории наблюдений. Есть теоретическая модель, что чем больше вы даете вакцин, тем больше вы повышаете нейтрализующие антитела. Но повлияет ли это в значительной степени на увеличение вашей защиты, все еще обсуждается", – отметила Бранд.
По ее словам, пандемия динамична и еще не завершена, так что возможны новые волны заражений, а также появление новых штаммов.
В этой связи ВОЗ рассматривает три возможных сценария развития ситуации в мире. Первый вариант предполагает, что вирус продолжит оставаться крайне заразным, но менее опасным, и люди без дополнительных заболеваний будут легко его переносить. Второй сценарий предполагает, что мир разработает эффективные вакцины против Sars-CoV-2 и его штаммов, как это сделано в отношении обычного гриппа. Третий сценарий предусматривает появление новых вариантов при общем низком иммунитете к нему у людей, и мир будет отброшен на уровень 2020 года.