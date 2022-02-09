https://ru.sputnik.md/20220209/voz-buster-vaktsinya-zaschita-covid-48759383.html

В ВОЗ рассказали, сколько бустерных доз вакцины нужно для защиты от COVID

В ВОЗ рассказали, сколько бустерных доз вакцины нужно для защиты от COVID

Вакцинация может быть эффективной против "длинного ковида", однако четких данных о том, сколько бустерных доз необходимо, пока нет

2022-02-09T21:39+0200

2022-02-09T21:39+0200

2022-02-09T21:46+0200

коронавирус

в мире

воз

всемирная организация здравоохранения

вакцинация

ревакцинация

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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Вакцинация может быть эффективной против "длинного ковида", однако четких данных о том, сколько бустерных доз необходимо для защиты организма от вируса, пока нет. Об этом заявила директор ВОЗ по подготовке к глобальным эпидемическим угрозам Сильви Бранд на брифинге для Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН, сообщает РИА Новости."Мы не знаем, приведет ли "омикрон" к "длинному ковиду". Мы надеемся, что нет, так как мы наблюдаем менее опасные осложнения, чем при заражении другими штаммами... Поэтому мы продолжаем рекомендовать вакцинацию от COVID-19, потому что она может влиять на снижение эффекта "длинного ковида", – сказала Бранд.Тем не менее, по признанию специалиста ВОЗ, пока нет достаточного количества данных, чтобы определить, сколько бустерных доз прививок необходимо, чтобы полностью защитить человека от коронавируса.По ее словам, пандемия динамична и еще не завершена, так что возможны новые волны заражений, а также появление новых штаммов. В этой связи ВОЗ рассматривает три возможных сценария развития ситуации в мире. Первый вариант предполагает, что вирус продолжит оставаться крайне заразным, но менее опасным, и люди без дополнительных заболеваний будут легко его переносить. Второй сценарий предполагает, что мир разработает эффективные вакцины против Sars-CoV-2 и его штаммов, как это сделано в отношении обычного гриппа. Третий сценарий предусматривает появление новых вариантов при общем низком иммунитете к нему у людей, и мир будет отброшен на уровень 2020 года.

https://ru.sputnik.md/20220208/omikron-ustalost-simptomy-48709129.html

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в мире, воз, всемирная организация здравоохранения, вакцинация, ревакцинация