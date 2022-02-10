https://ru.sputnik.md/20220210/aleksandr-pushkin-i-dukhovnaya-integratsiya-bessarabii-s-rossiey-48784953.html

Александр Пушкин и духовная интеграция Бессарабии с Россией

Александр Пушкин и духовная интеграция Бессарабии с Россией

В нынешнем году исполняется 185 лет со дня трагической смерти великого поэта и писателя

2022-02-10T15:35+0200

2022-02-10T15:35+0200

2022-02-10T15:59+0200

александр пушкин

бессарабия

россия

интеграция

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С Бессарабией связана важнейшая часть недолгой жизни Александра Пушкина. Литературоведы говорят, что именно во время проживания в Кишиневе произошел расцвет романтической лирики Пушкина. Неповторимые многонациональные мотивы юго-западной окраины Российской империи нашли отражение в бессмертных произведениях "Кавказский пленник", "Бахчисарайский фонтан", "Братья-разбойники", "Цыганы".Вместе с тем, не следует забывать, что официальным предназначением Пушкина в Бессарабской области была государственная служба. Именно чиновничье жалование составляло материальное его обеспечение, когда он задумывал и создавал упомянутые творения. Вместе с тем этот аспект жизни литературного гения мало изучен и по сей день.В 1817 году, после окончания Императорского Царскосельского лицея Александр Сергеевич был определен на работу коллежским секретарем в Коллегию (министерство) иностранных дел России. Фактическим руководителем данного ведомства являлся первоустроитель Бессарабской области (и в дальнейшем первый президент Греции Иоанн Каподистрия).В тот период Пушкин себя проявил как очень одаренный и одновременно сумасбродный представитель "золотой молодежи". Служба и творчество перемежались с бурными кутежами и эпатажными выходками. Принадлежность к известному семейству, среди предков которого были знаменитый "Арап Петра Великого" Абрам Ганнибал и основатель Черноморского флота Иван Ганнибал, открывала любые двери в столице.Одним из рисковых увлечений юного баловня судьбы были эпиграммы. Причем он их писал не только на своих друзей, но и на влиятельных вельмож и даже на самого государя императора. В реалиях начала XIX века это грозило быстрым завершением земной жизни, поскольку, несмотря на официальный запрет дуэлей, эта практика выяснения отношений была еще очень популярна.В 1820 году, после того как Александр I высказал недовольство такими "проказами" чиновника-поэта, было принято решение о его переводе подальше от столицы. В тот период в подчинении МИДа функционировал Попечительский комитет об иностранных поселенцах южного края России. Возглавлял это ведомство герой войн с Наполеоном, генерал Иван Инзов.Канцелярия Попечительского комитета располагалась в Екатеринославе (теперь это город Днепр), куда и отправился Пушкин в мае 1820 года.С согласия царя на дорожные расходы Пушкину выделили щедрую сумму в 1 тысячу рублей. По указании Каподистрии молодому чиновнику предстояло приступить к работе в качестве переводчика, прикомандированного к Попечительскому комитету.В соответствующем письме главы МИДа генералу Инзову отмечалось, что молодой сотрудник направляется не для наказания, а для воспитания, и что его покровители полагают, "…удалив его на некоторое время из Петербурга, доставив ему занятие и окружив его добрыми примерами, можно сделать из него прекрасного слугу государству или, по крайней мере, писателя первой величины".Инзов был довольно крут с подчиненными, но, получив такую инструкцию от руководства, окружил Пушкина почти отцовской заботой. В ответном письме Каподистрии он так характеризует своего нового подчиненного: причина "погрешностей" молодого поэта — не "испорченность сердца", "но по молодости необузданная нравственностию пылкость ума".Едва устроившись на новом месте, Пушкин получил отпуск и вместе с семьей генерала Николая Раевского (командира Киевского армейского корпуса) отбыл "на лечение" в Крым. Его отлучка со службы составила целых четыре месяца, за которые он успел побывать на Тамани, в Керчи, Феодосии, Гурзуфе, Бахчисарае и имении матери генерала Раевского в Каменке.Для продолжения службы чиновник явился уже в Кишинев, поскольку в июне Инзов приступил к исполнению обязанностей наместника Бессарабской области. Примечательно, что о переводе Инзова в Кишинев было известно еще в мае, поэтому местом работы Пушкина изначально рассматривалась столица Бессарабии.Несмотря на то, что формально Пушкин был сотрудником Попечительского комитета по делам колонистов, Инзов нашел ему применение в аппарате бессарабского генерал-губернатора. "Я занял его переводом на российский язык составленных по-французски молдавских законов…" – сообщал Инзов Каподистрии весной 1821 года.По всей видимости имелась в виду работа над Гражданским уложением Бессарабской области, активизировавшаяся как раз после назначения наместником Инзова.Во главе комиссии по разработке этого документа стоял молодой и одаренный правовед, этнический грек Петр Манега. Инзов уделял большое внимание работе данного органа и часто встречался с членами комиссии для обсуждения различных частей проекта. Составление проекта Гражданского кодекса завершилось к началу 1822 года, но он так и не вступил в силу. В марте 1822 года управление регионом перешло от МИДа к министерству внутренних дел, после чего последовала переработка документа, затем произошла смена правительств, в 1828 году новый император Николай I распорядился работу над региональным уложением прекратить, Бессарабия перешла на общероссийское гражданское законодательство.По первоначальным установкам Пушкин направлялся на работу под начало Инзова временно, после чего должен был вернуться в распоряжение Каподистрии. Однако на фоне разногласий с царем в отношении антитурецкого восстания в Греции (1821 год) Каподистрия стал терять политический вес, а затем и вовсе оставил российскую государственную службу.Сменивший грека на посту главы МИДа Карл Нессельроде никаких действий по возвращению откомандированного сотрудника не предпринимал. Пушкин оказался в Бессарабии в подвешенном состоянии, был предоставлен сам себе, при неопределенных служебных обязанностях. Его связь с родным ведомством выражалась лишь в получении приходящего из Петербурга жалования.Видимо, именно этот период Пушкин прежде всего имел в виду, когда писал, что "…ни дня не служил, никому не написал ни одной бумаги, ни одного отчета. Единственной моей службой была литература". Поэт свободно покидал город по своему желанию. Благодаря покровительству Инзова он являлся желанным гостем в дворянских домах, был завсегдатаем балов и других увеселений.Ситуация стала меняться весной 1823 года, когда Инзова на посту наместника сменил Михаил Воронцов, а сама Бессарабия вошла в состав Новороссийского генерал-губернаторства с административным центром в Одессе.Покровительствовавшие Пушкину Александр Тургенев и Петр Вяземский добились того, чтобы тот был переподчинен графу Воронцову (поскольку Инзов продолжал из Кишинева руководить Попечительским комитетом)."Я оставил мою Молдавию и явился в Европу. Ресторация и итальянская опера напомнили мне старину и ей-богу обновили мне душу. Между тем приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, объявляет мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе… о Кишиневе я вздохнул. Теперь я в Одессе – и все еще не могу привыкнуть к европейскому образу жизни – впрочем, я нигде не бываю, кроме в театре", – писал Пушкин в августе 1823 года уже из административного центра Северного Причерноморья.Воронцов слыл либералом, отличался весьма прогрессивными взглядами. Значительная часть жизни графа прошла в Европе. Там он родился, получил образование, после окончания Наполеоновских войн возглавлял русский оккупационный корпус во Франции. На службе его отличало большое трудолюбие, он абсолютно не терпел праздности.В период правления Воронцова Бессарабия пережила поистине революционные изменения: хлебный бум, широкое распространение садоводства, появление первых мануфактур, обустройство городов, придание столичного облика Кишиневу, налаживание пароходного сообщения. За этим далеко не полным перечнем его деяний стояла напряженная работа команды сотрудников, где существовала в прямом смысле военная дисциплина. Ведь в административной деятельности граф отдавал предпочтение очень исполнительным военным отставникам.Очевидно, что в такой среде привыкший к свободе и живущий литературным творчеством Пушкин чувствовал себя неуютно. К тому же более респектабельная, чем Кишинев, Одесса предоставляла много соблазнов светской жизни. Первоначально безмятежные отношения Воронцова и Пушкина стали портиться.Дискомфорт от необходимости отрываться на "воспитание" всероссийской знаменитости испытывал и сам царский наместник. Ведь в его сферу ответственности входило несколько губерний, каждую из которых он старался регулярно посещать.В течение года, до отставки Пушкина в 1824 году граф неоднократно ходатайствовал о переводе его из Одессы. "Здесь слишком много народа, и особенно людей, которые льстят его самолюбию, поощряя его глупостям... Летом будет еще многолюднее, и Пушкин вместо того, чтобы учиться и работать, еще более собьется с пути... Так как мне не в чем его упрекнуть, кроме праздности, я дам о нем хороший отзыв Нессельроде и попрошу его быть к нему благосклонным", – писал Воронцов в апреле 1824 года.Тем не менее центральные власти возвращать свободолюбивого поэта в столичные города не торопились. В стране фиксировалась активизация заговорщических обществ, с рядом активных участников которых у Пушкина были тесные отношения. Тем более что недоброжелатели Александра Сергеевича слали в Петербург сигналы, гораздо жестче оценивавшие поведение молодого чиновника, нежели Воронцов.Профессор Одесского Ришельевского лицея Константин Зеленецкий вспоминал впоследствии: "…живя в Одессе, Пушкин продолжал шалить… шалости 25-летнего поэта иногда переступали всякую меру, особенно в эпиграммах: это-то, равно как и разные знакомства, было причиною, что вскоре после своей херсонской командировки Пушкин принужден был оставить Одессу".Упомянутая командировка была обусловлена чрезвычайной ситуацией в Причерноморье весной – летом 1824 года, связанная с нашествием саранчи. Для борьбы с этим бедствием направлялись большие людские ресурсы: помещичьи и казенные крестьяне, а также армейские команды.Провинциальным чиновникам поручалось контролировать ход осуществляемых мероприятий. Однако вместо того, чтобы послушно выполнить данное предписание, Пушкин вступил в переписку с Воронцовым, под разными поводами отказываясь от поездки.Современные исследователи полагают, что настоящей причиной такого поведения молодого служащего было желание провести свое 25-летие (26 мая) в Одессе.Когда же по воле неумолимого Воронцова Пушкин все-таки отправился под Херсон, из-под пера поэта-чиновника вышел такой вот издевательский отчет: "Саранча: 23 мая – Летела, летела; 24 мая – И села; 25 мая – Сидела, сидела; 26 мая – Все съела; 27 мая – И вновь улетела. Коллежский секретарь Александр Пушкин".По его итогам Воронцов устроил подчиненному форменный разнос, но никаких серьезных наказаний не последовало. Через месяц же в письме Вяземскому Пушкин сообщал: "…Я поссорился с Воронцовым и завел с ним полемическую переписку, которая кончилась с моей стороны просьбою в отставку".Просьба Пушкина была удовлетворена, и он был отправлен под надзор местных властей в родовое имение Михайловское, что в Псковской губернии. С одной стороны, данный шаг можно рассматривать как ссылку, но с другой – возможно, именно это уберегло гения русской литературы от участия в роковых событиях на Сенатской площади в 1825 году.Конечно же, под началом наместников Инзова и Воронцова Александр Сергеевич проявил себя как не самый дисциплинированный и трудолюбивый чиновник. Вместе с тем за отведенные ему 4 года жизни на юге Пушкин успел сделать то, что было не по силам и нескольким десяткам его более прилежных коллег.Благодаря творчеству гения в русскую литературу проникли незабываемые бессарабские образы, произошла интеграция вновь присоединенного к России региона на духовном уровне. Возможно, в этом и была истинная задумка Каподистрии, когда он отправлял Пушкина в южную "ссылку".

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https://ru.sputnik.md/20210522/Lyubovnye-istorii-Pushkina-v-Kishineve-i-masony-34836895.html

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александр пушкин, бессарабия, россия, интеграция