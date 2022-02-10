https://ru.sputnik.md/20220210/belorussiya-rossiyskie-zrk-s-400-gotovyatsya-zastupit-na-boevoe-dezhurstvo-48790138.html

Белоруссия: российские ЗРК С-400 готовятся заступить на боевое дежурство

Белоруссия: российские ЗРК С-400 готовятся заступить на боевое дежурство

Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 Восточного военного округа (ВВО) готовятся заступить на боевое дежурство по противовоздушной обороне

2022-02-10T16:58+0200

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Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 Восточного военного округа (ВВО) готовятся заступить на боевое дежурство по противовоздушной обороне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России."Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 Восточного военного округа (ВВО) заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации на полигоне в Брестской области в ходе проверки сил реагирования Союзного государства", – говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что личный состав отработал развертывание боевой техники на позициях и приступил к тренировкам по контролю воздушного пространства в установленной зоне ответственности. Российские расчеты зенитного ракетного дивизиона также провели инженерное оборудование, маскировку стартовых позиций, командных пунктов и техническое обслуживание техники.

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