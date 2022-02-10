https://ru.sputnik.md/20220210/belorussiya-rossiyskie-zrk-s-400-gotovyatsya-zastupit-na-boevoe-dezhurstvo-48790138.html
Белоруссия: российские ЗРК С-400 готовятся заступить на боевое дежурство
Белоруссия: российские ЗРК С-400 готовятся заступить на боевое дежурство
Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 Восточного военного округа (ВВО) готовятся заступить на боевое дежурство по противовоздушной обороне
2022-02-10T16:58+0200
2022-02-10T16:58+0200
2022-02-10T19:10+0200
видео
беларусь
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/0a/48789538_0:0:1183:665_1920x0_80_0_0_9a59d687fe1aa98f7b9a669634f7b9fa.jpg
Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 Восточного военного округа (ВВО) готовятся заступить на боевое дежурство по противовоздушной обороне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России."Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 Восточного военного округа (ВВО) заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации на полигоне в Брестской области в ходе проверки сил реагирования Союзного государства", – говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что личный состав отработал развертывание боевой техники на позициях и приступил к тренировкам по контролю воздушного пространства в установленной зоне ответственности. Российские расчеты зенитного ракетного дивизиона также провели инженерное оборудование, маскировку стартовых позиций, командных пунктов и техническое обслуживание техники.
беларусь
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/0a/48789538_141:0:1028:665_1920x0_80_0_0_a87f07bcd35de7846652cbb441ebf6c6.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, беларусь, россия
Белоруссия: российские ЗРК С-400 готовятся заступить на боевое дежурство
16:58 10.02.2022 (обновлено: 19:10 10.02.2022) Подписаться на
Личный состав отработал развертывание боевой техники на позициях и приступил к тренировкам по контролю воздушного пространства.
Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 Восточного военного округа (ВВО) готовятся заступить на боевое дежурство по противовоздушной обороне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
"Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 Восточного военного округа (ВВО) заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации на полигоне в Брестской области в ходе проверки сил реагирования Союзного государства", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что личный состав отработал развертывание боевой техники на позициях и приступил к тренировкам по контролю воздушного пространства в установленной зоне ответственности.
Российские расчеты зенитного ракетного дивизиона также провели инженерное оборудование, маскировку стартовых позиций, командных пунктов и техническое обслуживание техники.