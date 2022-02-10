https://ru.sputnik.md/20220210/demonizatsiya-putina-obernulas-protiv-zapada-48769766.html

Демонизация Путина обернулась против Запада

Демонизация Путина обернулась против Запада

О том, как Владимир Путин использует против Запада его же оружие - материал колумниста РИА Новости.

2022-02-10T12:28+0200

2022-02-10T12:28+0200

2022-02-10T12:40+0200

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Запад не понимает, чего хочет Владимир Путин: ни логику его действий, ни тактику. Зачем и почему именно три месяца назад президент России потребовал гарантий нерасширения НАТО на восток? Зачем поставил ребром вопрос о недопустимости атлантизации Украины?У англосаксов нет ясного ответа на этот вопрос, поэтому они допускают все что угодно, вплоть до "вторжения" России на Украину. Более того, именно шум вокруг предстоящей "русской агрессии" стал довлеющим: начавшись прошлой весной как пропагандистский, к концу этой зимы он приобрел характер истерики. Стало заметно, что англосаксы отчасти сами верят в свои выдумки, но и это не помогло им понять Путина. Между тем логика Путина и его тактика в нынешнем кризисе совершенно понятны – это его любимое дзюдо.Путин решил использовать против Запада его же оружие, перехватить энергию и силу атлантистов, обернув их против них самих. Запад придумал "страшного диктатора и агрессора Путина" – и реальный Путин просто решил сыграть на этом. Годами англосаксы демонизировали Путина – ради собственных же интересов.Причин демонизации несколько. Тут и реальный страх перед "русскими варварами", и извечное непонимание России, и нежелание считаться с ней, и политика сдерживания нашей страны, и сознательное запугивание собственных сателлитов, и даже приемы внутриамериканской политической борьбы. Но пропорции, соотношение различных причин уже неважны: англосаксы создали Путину образ самого опасного человека современности. Да, это пропагандистский образ. Но тот, кто создал его и так нещадно эксплуатировал (вспомним хотя бы "Путин избрал Трампа"), уже не может контролировать реакцию на него. Не только западной публики (а именно она является главной целью антипутинской пропаганды), но и западного политического класса.То есть немалая часть западного истеблишмента начинает сама верить в инфернальность Путина. От него можно ждать все что угодно! В этой ситуации Путину было бы грешно не воспользоваться слабостью противника: поймать его на его же страхах, ударить в слабое место.Россия хочет заставить Запад отступиться от Украины, то есть добиться от англосаксов признания того, что пересмотр границ русского мира и Запада невозможен. Да, пока что Украина находится в сфере западного влияния. Но этот временный вывих истории будет исправлен двумя частями одного народа самостоятельно, никакая атлантизация Украины в принципе невозможна.Англосаксы не собираются форсировать официальное присоединение Украины к западному блоку. Более того, они понимают, что, провоцируя этим Россию, можно нарваться на полноценный конфликт. Но при этом они не хотят давать никаких гарантий, даже ограниченных по времени, невступлению Украины в НАТО, потому что это стало бы сильным ударом по нынешней украинской элите, поставившей все на переход страны в западный лагерь.В этих условиях Россия могла бы годами выжидать изменения внутриполитических раскладов на Украине, осознавая при этом, что у атлантистов всегда есть идеальный инструмент давления на нашу страну. Украинская карта активно используется для торможения как российско-европейских отношений в целом, так и связей России с отдельными европейскими странами. Англосаксы абсолютно не заинтересованы в ослаблении украинского кризиса – и были уверены, что еще долго смогут использовать его в политике сдерживания России.И в этой ситуации Путин делает абсолютно беспроигрышный ход: он начинает подыгрывать англосаксам. Начиная с весны он создает у них иллюзию того, что в самом деле собирается ударить по Украине, оправдывая самые худшие ожидания атлантистов. В августе уход американцев из Афганистана превращается в обвал, по репутации США нанесен серьезный удар, и страны-клиенты начинают нервничать. Особенно Украина – если что, американцы не впишутся за нас.Осенью Путин продолжает свою тактику – и теперь уже Запад действительно допускает, что Россия вот прямо сейчас может взять Украину. Начинается массированная информационная накачка темы "русской угрозы". При этом как-то продвигаться на украинском направлении англосаксы все равно не желают.В ноябре Путин делает следующий ход. Он заявляет о том, что на Западе возникло некое напряжение и надо его поддерживать. И выдвигает требования гарантий безопасности России на западном направлении, ключевым из которых становится отказ от принятия Украины в НАТО. В середине декабря этот "ультиматум Путина" оформляется в виде проектов договоров.В ответ англосаксы начинают убеждать всех в том, что теперь Путин окончательно готов к войне. Однако нельзя же просто так ждать русской агрессии – и что делать?Говорить, что Путин блефует? Но это значит обнулить всю свою работу по его демонизации. Да и нет у них уже никакой уверенности в том, что это просто блеф.Ждать нападения? Но тогда нужно будет как-то объяснить сдачу Украины "новому Гитлеру" – а последствия захвата Украины будут чрезвычайно болезненными для того же Байдена на внутриполитическом уровне. Не говоря уже о последствиях для репутации США на глобальном фронте.И что делать-то? Превентивно вводить "адские санкции" против России не получится – не только потому, что Европа на это не пойдет, но и потому, что это реально станет страшным ударом по всей мировой финансовой системе, все еще находящейся под англосаксонским контролем.Остается только одно – идти на переговоры с Путиным. В первую очередь по украинскому вопросу, давая какие-то реальные гарантии невступления Украины в НАТО. А они в самом деле нужны Путину? Ведь он не верит ни одному их слову. Нет, ему нужен разлад внутри Запада и то, что уже прозвучало со стороны атлантистов: мы не будем воевать с Россией за Украину. Неважно, что мы и не собирались нападать на собственный же народ, – важно, что Запад отступился.Это и так было понятно, но очень важно было зафиксировать это публично. Это важный рубеж, с которого мы продолжим нашу стратегию – по возврату Украины. Мирным путем, но используя для этого в том числе все западные мифы и страхи.

https://ru.sputnik.md/20220208/putin-minskim-soglasheniyam-po-ukraine-alternativy-net-48685221.html

https://ru.sputnik.md/20220120/otvet-na-prinyatie-sanktsiy-ssha-budet-simmetrichnym---deputat-gosdumy-48180700.html

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в мире, владимир путин, запад, колумнистика