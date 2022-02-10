https://ru.sputnik.md/20220210/doyna-deskaluy-svoim-rezultatom-na-oi-v-pekine-dovolna-48766435.html

Дойна Дескалуй: своим результатом на ОИ в Пекине довольна

Дойна Дескалуй: своим результатом на ОИ в Пекине довольна

22-летняя спортсменка заняла 32-е место в женских одиночных санных гонках на Олимпиаде в Пекине.

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олимпийские игры

санный спорт

олимпиада в пекине-2022

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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Молдавская спортсменка Дойна Дескалуй довольна результатом своего дебюта на Олимпийских играх и рассчитывает через четыре года попасть на Олимпийские игры в Милане. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Молдовы.Двадцатидвухлетняя дебютантка Пекина-2022 заняла 32-е место в женских одиночных санных гонках на Олимпиаде.Молодая спортсменка рассказала, что трасса в Пекине была сложной, но ей удалось без особых проблем добраться до финиша и показать неплохой результат."До настоящего времени я думала, что в Пекине был мой последний олимпийский спуск, но если мы приобретем новые сани, количество тренировок возрастет, мои результаты улучшатся, то я надеюсь попасть и на Олимпийские игры в Милане в 2026 году", – рассказывает молдавская саночница.Дойна Дескалуй отметила, что в следующем сезоне надеется пройти отбор на чемпионат мира и, конечно, добиться хороших результатов.В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Пекине, вошли 5 спортсменов. Они выступают в двух видах спорта.Дойна Дескалуй, которой доверили право нести молдавский флаг на церемонии открытия Игр, является самой молодой в команде.Четверо биатлонистов в олимпийской сборной натурализованы. Это Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Павел Магазеев.Торжественная церемония открытия ХХIV зимних Олимпийских игр прошла 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. Завершится Олимпиада 20 февраля.

https://ru.sputnik.md/20220208/dva-moldavskikh-sportsmena-vystupili-na-olimpiada-pekin-48715358.html

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2022

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олимпийские игры, санный спорт