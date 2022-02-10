https://ru.sputnik.md/20220210/dva-milliona-pachek-sigaret-kontrabanda-oae-48782653.html
Более двух миллионов пачек сигарет ввезли в Молдову контрабандой
Более двух миллионов пачек сигарет ввезли в Молдову контрабандой
Полиция расследует схему по незаконному ввозу сигарет в Молдову
2022-02-10T15:16+0200
2022-02-10T15:16+0200
2022-02-10T15:46+0200
общество
сигареты
контрабанда
в молдове
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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Схему ввоза в Молдову контрабанды более двух миллионов пачек сигарет расследует Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.В ходе следствия были проведены обыски по четырем адресам в Каушанах. Правоохранители изъяли четыре транспортных средства, на которых перевозили контрабанду.Подозреваемыми по делу проходят сотрудники предприятия из Приднестровья и таможенный брокер, который оформил в декабре 2020 года четыре таможенных декларации о ввозе сигарет с фильтром с территории Объединенных Арабских Эмиратов.Общая оценочная стоимость изъятых сигарет – около шести миллионов леев.
https://ru.sputnik.md/20211208/delo-kontrabande-anabolikov-posolstvo-moldovy-peredano-sud-47061911.html
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сигареты, контрабанда, в молдове
Более двух миллионов пачек сигарет ввезли в Молдову контрабандой
15:16 10.02.2022 (обновлено: 15:46 10.02.2022) Подписаться на
Полиция расследует схему по незаконному ввозу сигарет в Молдову.
КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Схему ввоза в Молдову контрабанды более двух миллионов пачек сигарет расследует Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
В ходе следствия были проведены обыски по четырем адресам в Каушанах. Правоохранители изъяли четыре транспортных средства, на которых перевозили контрабанду.
Подозреваемыми по делу проходят сотрудники предприятия из Приднестровья и таможенный брокер, который оформил в декабре 2020 года четыре таможенных декларации о ввозе сигарет с фильтром с территории Объединенных Арабских Эмиратов.
Общая оценочная стоимость изъятых сигарет – около шести миллионов леев.