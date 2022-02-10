https://ru.sputnik.md/20220210/dva-milliona-pachek-sigaret-kontrabanda-oae-48782653.html

Более двух миллионов пачек сигарет ввезли в Молдову контрабандой

Более двух миллионов пачек сигарет ввезли в Молдову контрабандой

Полиция расследует схему по незаконному ввозу сигарет в Молдову

2022-02-10T15:16+0200

2022-02-10T15:16+0200

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общество

сигареты

контрабанда

в молдове

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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Схему ввоза в Молдову контрабанды более двух миллионов пачек сигарет расследует Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.В ходе следствия были проведены обыски по четырем адресам в Каушанах. Правоохранители изъяли четыре транспортных средства, на которых перевозили контрабанду.Подозреваемыми по делу проходят сотрудники предприятия из Приднестровья и таможенный брокер, который оформил в декабре 2020 года четыре таможенных декларации о ввозе сигарет с фильтром с территории Объединенных Арабских Эмиратов.Общая оценочная стоимость изъятых сигарет – около шести миллионов леев.

https://ru.sputnik.md/20211208/delo-kontrabande-anabolikov-posolstvo-moldovy-peredano-sud-47061911.html

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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сигареты, контрабанда, в молдове