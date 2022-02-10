https://ru.sputnik.md/20220210/gde-v-kishineve-10-fevralya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-48765588.html
Где в Кишиневе 10 февраля находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 10 февраля находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации продолжают работу.
2022-02-10T10:15+0200
2022-02-10T10:15+0200
2022-02-10T10:50+0200
троллейбус
вакцинация
мобильный пункт
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в феврале. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в четверг, 10 февраля, с 10.00 до 18.00.Троллейбус расположен на Рышкановке, на Московском проспекте, у ресторана McDonald's.Автобус находится в секторе Чеканы, на проспекте Мирчи чел Бэтрын, на пересечении с улицей Джинта Латинэ.Где будут находиться пункты вакцинации 11 февраляТроллейбус отправится на Ботанику, на проспект Дечебал, к магазину Varna.Автобус поедет в Ставчены, на улицу Кишиневскую, 5, к гипермаркету Metro 1.Вакцинация от коронавируса в МолдовеК утру четверга в республике применены 1 975 450 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 1 018 391 человек. Бустерную дозу получили 194 192 гражданина.Кампания по вакцинации от коронавируса началась в Молдове 2 марта 2021 года. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
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Евгений Чебан
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троллейбус, вакцинация, мобильный пункт, в молдове
Где в Кишиневе 10 февраля находятся мобильные пункты вакцинации
10:15 10.02.2022 (обновлено: 10:50 10.02.2022) Подписаться на
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в феврале. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в четверг, 10 февраля, с 10.00 до 18.00.
Троллейбус расположен на Рышкановке, на Московском проспекте, у ресторана McDonald's.
Автобус находится в секторе Чеканы, на проспекте Мирчи чел Бэтрын, на пересечении с улицей Джинта Латинэ.
Где будут находиться пункты вакцинации 11 февраля
Троллейбус отправится на Ботанику, на проспект Дечебал, к магазину Varna.
Автобус поедет в Ставчены, на улицу Кишиневскую, 5, к гипермаркету Metro 1.
Вакцинация от коронавируса в Молдове
К утру четверга в республике применены 1 975 450 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 1 018 391 человек. Бустерную дозу получили 194 192 гражданина.
Кампания по вакцинации от коронавируса началась в Молдове 2 марта 2021 года. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.