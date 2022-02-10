https://ru.sputnik.md/20220210/izrail-izmenil-pravila-vezda-v-stranu-48782116.html
Израиль изменил правила въезда в страну
Израиль изменил правила въезда в страну
Новые правила для въезда в Израиль уже вступили в силу
2022-02-10T14:56+0200
2022-02-10T14:56+0200
2022-02-10T15:42+0200
израиль
въезд
общество
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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Власти Израиля обновили правила въезда в страну. Об этом сообщает Орган гражданской авиации Молдовы.Все пассажиры, вылетающие в Израиль, должны предъявить:Лица, перенесшие COVID-19, освобождаются от прохождения отрицательного теста перед отъездом, если они могут предъявить одно из следующих подтверждений:Все подробности об ограничениях и условиях въезда в Израиль для иностранных пассажиров доступны на русском языке в разделе "Иностранцы прибывающие авиарейсом", на сайте министерства здравоохранения Израиля.
https://ru.sputnik.md/20220204/kabmin-ukrainy-obnovil-pravila-vezda-v-stranu-48615715.html
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израиль, въезд, правила, в мире
Израиль изменил правила въезда в страну
14:56 10.02.2022 (обновлено: 15:42 10.02.2022) Подписаться на
Представлен новый список правил для въезда в Израиль. Нормы уже вступили в силу.
КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Власти Израиля обновили правила въезда в страну. Об этом сообщает Орган гражданской авиации Молдовы.
Все пассажиры, вылетающие в Израиль, должны предъявить:
отрицательный ПЦР-тест, проведенный за 72 часа до вылета, или тест на антиген, проведенный за 24 часа до полета;
заполненную за 48 часов до вылета онлайн-декларацию Clearance Application.
Лица, перенесшие COVID-19, освобождаются от прохождения отрицательного теста перед отъездом, если они могут предъявить одно из следующих подтверждений:
положительный результат ПЦР или теста на антиген, проведенного в лаборатории менее чем за три месяца до вылета, при условии, что с момента проведения теста прошло не менее восьми дней;
сертификат COVID, выданный израильскими властями, с указанием статуса выздоровления, срок которого не превышает трех месяцев.
Все подробности об ограничениях и условиях въезда в Израиль для иностранных пассажиров доступны на русском языке в разделе "Иностранцы прибывающие авиарейсом
", на сайте министерства здравоохранения Израиля.