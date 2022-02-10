https://ru.sputnik.md/20220210/izrail-izmenil-pravila-vezda-v-stranu-48782116.html

Израиль изменил правила въезда в страну

Израиль изменил правила въезда в страну

Новые правила для въезда в Израиль уже вступили в силу

2022-02-10T14:56+0200

2022-02-10T14:56+0200

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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Власти Израиля обновили правила въезда в страну. Об этом сообщает Орган гражданской авиации Молдовы.Все пассажиры, вылетающие в Израиль, должны предъявить:Лица, перенесшие COVID-19, освобождаются от прохождения отрицательного теста перед отъездом, если они могут предъявить одно из следующих подтверждений:Все подробности об ограничениях и условиях въезда в Израиль для иностранных пассажиров доступны на русском языке в разделе "Иностранцы прибывающие авиарейсом", на сайте министерства здравоохранения Израиля.

https://ru.sputnik.md/20220204/kabmin-ukrainy-obnovil-pravila-vezda-v-stranu-48615715.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

израиль, въезд, правила, в мире