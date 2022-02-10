https://ru.sputnik.md/20220210/kishinevtsa-budut-sudit-za-seksualnoe-nasilie-nad-docheryu-48775924.html

Кишиневца будут судить за сексуальное насилие над дочерью

Кишиневца будут судить за сексуальное насилие над дочерью

Мужчина, которому более 50 лет, дожидается суда под арестом.

2022-02-10T12:46+0200

2022-02-10T12:46+0200

2022-02-10T12:46+0200

прокуратура

сексуальное насилие

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам передала в суд уголовное дело 50-летнего мужчины из Кишинева, который подозревается в совершении сексуального насилия над собственной дочерью и дочерью своих знакомых. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.По данным следствия, проведенного Центром по борьбе с торговлей людьми Генинспектората полиции под надзором прокуроров, насилие в отношении одной из двух дочерей совершалось в течение 10 лет и началось, когда ей было семь лет, в 1998 году.Позже девушка рассказала все своей матери, которая не сообщила в полицию, хотя сама подверглась физическому насилию со стороны мужа, поскольку он угрожал ей, что, если она сообщит в полицию, он покончит с собой.Насилие прекратилось, когда дочь покинула родительский дом. Осенью 2021 года девушка сама заявила на отца, узнав еще об одном случае насилия.После задержания одна из потерпевших была помещена в Центр размещения жертв и потенциальных жертв торговли людьми.Прокуратура обвиняет арестованного в совершении насильственных сексуальных действий и вступлении в половую связь с лицами, не достигшими 16-летнего возраста.Подсудимый своей вины не признает.

https://ru.sputnik.md/20210525/koshmarnaya-istoriya-v-kishineve-molodoy-chelovek-iznasiloval-pozhiluyu-zhenschinu-34875980.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прокуратура, сексуальное насилие, в молдове