https://ru.sputnik.md/20220210/kishinevtsa-budut-sudit-za-seksualnoe-nasilie-nad-docheryu-48775924.html
Кишиневца будут судить за сексуальное насилие над дочерью
Кишиневца будут судить за сексуальное насилие над дочерью
Мужчина, которому более 50 лет, дожидается суда под арестом.
2022-02-10T12:46+0200
2022-02-10T12:46+0200
2022-02-10T12:46+0200
прокуратура
сексуальное насилие
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам передала в суд уголовное дело 50-летнего мужчины из Кишинева, который подозревается в совершении сексуального насилия над собственной дочерью и дочерью своих знакомых. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.По данным следствия, проведенного Центром по борьбе с торговлей людьми Генинспектората полиции под надзором прокуроров, насилие в отношении одной из двух дочерей совершалось в течение 10 лет и началось, когда ей было семь лет, в 1998 году.Позже девушка рассказала все своей матери, которая не сообщила в полицию, хотя сама подверглась физическому насилию со стороны мужа, поскольку он угрожал ей, что, если она сообщит в полицию, он покончит с собой.Насилие прекратилось, когда дочь покинула родительский дом. Осенью 2021 года девушка сама заявила на отца, узнав еще об одном случае насилия.После задержания одна из потерпевших была помещена в Центр размещения жертв и потенциальных жертв торговли людьми.Прокуратура обвиняет арестованного в совершении насильственных сексуальных действий и вступлении в половую связь с лицами, не достигшими 16-летнего возраста.Подсудимый своей вины не признает.
https://ru.sputnik.md/20210525/koshmarnaya-istoriya-v-kishineve-molodoy-chelovek-iznasiloval-pozhiluyu-zhenschinu-34875980.html
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прокуратура, сексуальное насилие, в молдове
Кишиневца будут судить за сексуальное насилие над дочерью
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Мужчина, которому более 50 лет, дожидается суда под арестом.
КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам передала в суд уголовное дело 50-летнего мужчины из Кишинева, который подозревается в совершении сексуального насилия над собственной дочерью и дочерью своих знакомых. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.
По данным следствия, проведенного Центром по борьбе с торговлей людьми Генинспектората полиции под надзором прокуроров, насилие в отношении одной из двух дочерей совершалось в течение 10 лет и началось, когда ей было семь лет, в 1998 году.
"Сексуальное насилие имело место в извращенных формах, в доме, где они жили. Чтобы сломить сопротивление несовершеннолетней, мужчина применял по отношению к ней психическое насилие. При новой попытке насилия над ней, когда жертве было 17 лет, она оказала сопротивление и нанесла обидчику телесные повреждения", - говорится в сообщении генпрокуратуры.
Позже девушка рассказала все своей матери, которая не сообщила в полицию, хотя сама подверглась физическому насилию со стороны мужа, поскольку он угрожал ей, что, если она сообщит в полицию, он покончит с собой.
Насилие прекратилось, когда дочь покинула родительский дом. Осенью 2021 года девушка сама заявила на отца, узнав еще об одном случае насилия.
"Сексуальное насилие в отношении второй жертвы началось в 2018 году, когда мужчина уже жил один. Подсудимый соблазнил дочь своих знакомых, которой было 14 лет. Он склонил ее к интимным отношениям, в том числе и в извращенных формах. Насилие продолжалось вплоть до дня его ареста, в конце ноября 2021 года", - сообщают в прокуратуре.
После задержания одна из потерпевших была помещена в Центр размещения жертв и потенциальных жертв торговли людьми.
Прокуратура обвиняет арестованного в совершении насильственных сексуальных действий и вступлении в половую связь с лицами, не достигшими 16-летнего возраста.
Подсудимый своей вины не признает.